Agost, tendència a la baixa

Això de prendre’s les vacacions a l’agost és cada vegada menys tendència. Un 38 % dels espanyols han triat este mes com a període de descans laboral, enfront del 29 % dels que ho van fer al juliol i el 12 % dels de juny. El predomini d’agost, que fins a 2023 superava sempre el 40 % de les preferències vacacionals, comença a desinflar-se, mentres creix l’opció de setembre, que escala cinc punts respecte a 2023 i se situa ja en el 17 %, segons arreplega l’informe que elabora cada estiu l’Observatori Nacional del Turisme Emissor (ObservaTur).

Es tracta, segons subratlla este organisme integrat per experts de la universitat i d’empreses del sector, del “màxim històric” registrat per setembre, en un moment en el qual els turistes (no només els estrangers , també els que viuen ací) aposten cada vegada més per la desestacionalització de les vacacions. Este nou comportament es justifica, entre altres factors, per l’expansió del teletreball en cada vegada més empreses i per l’augment del nombre de llars formades per adults sense fills. Però també pel canvi climàtic , que porta més onades de calor i fa que les condicions meteorològiques a l’estiu siguen més extremes.

Agost és el mes de vacacions triat sobretot pels viatgers d’entre 18 i 49 anys (41 %-42 %), mentres que setembre ho és per als majors de 65 anys, amb un 30 % de suports. En esta franja d’edat, cada vegada més activa i més nombrosa, el nové mes de l’any supera agost per la mínima, amb un 27 % de les preferències.

“Des de la pandèmia, s’està vivint un clar canvi de tendència en este sentit i els fluxos de viatgers s’estan redistribuint al llarg de tot l’any, des de gener a desembre. No podem parlar d’un fenomen puntual”, afirma David César Heymann, economista de CaixaBank Research i autor d’un altre estudi, este titulat “L’impacte del canvi climàtic en el turisme a Espanya ”, amb dades que arrepleguen la despesa realitzada pels visitants a partir de targetes de crèdit. Un dels primers beneficiats és l’ocupació, apunta Heymann, “perquè, en allargar-se la temporada, també s’allarguen els contractes als treballadors que reforcen eixa temporada”.

Despesa mitjana prevista

El pressupost mitjà per persona per a estes vacacions de 2024 és de 677 euros, indica l’estudi d’ObservaTur, que només analitza els hàbits i les previsions dels ciutadans espanyols, no dels visitants estrangers. “La despesa mitjana prevista registra una tendència a l’alça, creixent en 51 euros per persona respecte a 2023”, assenyala. “Si excloem els que s’allotjaran en una segona residència [moltes vegades ja pagada, perquè és la casa del poble o l’apartament de la platja o la muntanya], el pressupost mitjà per persona serà de 706 euros”, agrega l’informe.

Per segments d’edat, la despesa augmenta a mesura que els viatgers complixen anys, de manera que, “entre els més jóvens, el pressupost és de 634 euros, i arriba als 845 euros de despesa mitjana entre els majors de 65 anys”. Així les coses, i atés que setembre guanya terreny entre el sector sènior, no és desficaciat afirmar que en eixe mes la despesa per càpita és superior que el d’agost. I, per tant, també resulta més interessant per als operadors del sector turístic.

Per partides, el pressupost en allotjament és el que s’emporta la major part, amb una tercera part de les despeses previstes. Després d’això, el 2 % dels diners reservats per a les vacacions va a despeses en restauració, i el 19 %, al transport. Ja en un segon nivell, per davall del 20 %, se situen les activitats d’oci i culturals que es realitzen en la destinació (11 %) i les compres (10 %).