Ansietat, fatiga i irritabilitat: les conseqüències de les onades de calor

En uns quinze dies, la Comunitat Valenciana s'ha enfrontat a quatre onades de calor consecutives. Encara que les altes temperatures són característiques durant els mesos d'estiu, al llarg dels últims anys sembla que la calor referma encara més. Sense dubte, esta situació afecta la salut física i emocional dels ciutadans i ciutadanes. Cansament, fatiga, irritabilitat o ansietat són només algunes de les conseqüències que comporten aquestes onades de calor entre la població.

«Ens sentim més tristos, no volem socialitzar ni fer plans i ens costa seguir la mateixa rutina que realitzàvem a l'hivern», reconeix la psicòloga valenciana Begoña Albalat. Sens dubte, esta situació, que acompanya a la població durant gran part del dia, comporta que esta haja de modificar els seus hàbits diaris per a adaptar-se a esta situació, que sembla que ens acompanyarà durant diverses setmanes. La psicòloga Laura Fuster afegeix que «les altes temperatures tenen un gran impacte en la salut mental».

Durant aquesta època, l'insomni apareix en la majoria de llars. Ni la ventilació ni l'aire condicionat ni el fet d'obrir les finestres comporten que la situació millore. «Dormim pitjor i, per això, estem més esgotats i amb menys guanyar de fer coses, per la qual cosa apareix la fatiga», reconeix Albalat. Per això, en paraules de Fuster, «ens costa dur a terme activitats que abans ens agradaven i ens aportaven energia positiva, per la qual cosa s'accentua la tristesa». Això també s'observa en les consultes, on els pacients apareixen amb «més cansament físic i mental», la qual cosa suposa, «menys concentració i atenció» i, per consegüent, afecta la salut mental.

Ecoansietat

D'altra banda, les onades de calor també provoquen ansietat en gran part de la població. Aquesta s'incrementa encara més en aquells sectors que ja patien aquesta malaltia anteriorment. No obstant això, a vegades, la ciutadania confon els símptomes de la calor amb els propis d'esta malaltia. «Cal ser conscients i saber diferenciar l'ansietat de la calor, ja que moltes vegades els relacionem», afirma Albalat. A més, en alguns casos, la ciutadania relaciona aquestes elevades temperatures amb el canvi climàtic, la qual cosa genera ecoansietat. «No hem de ser derrotistes i seria convenient evitar aquest tipus de converses per a no mantindre el focus sempre en el mateix», reconeix Albalat.

Preocupació

Sens dubte, tots aquests canvis anímics preocupen en gran manera la societat. «La calor ens provoca una incomoditat física, per la qual cosa ens sentim més irritables», expliquen les expertes.

No obstant això, aquesta situació no afecta a tothom de la mateixa manera. En paraules de Fuster, «els sectors de la població més afectats són els que ja patien problemes emocionals previs, que s'accentuen més durant aquestes setmanes». D'altra banda, la calor afecta més als bebés, xiquets xicotets i gent gran. Per això, aconsellen no ser «exigents» amb un mateix i tindre en compte les conseqüències que genera la calor en el nostre cos i el nostre estat d'ànim.

«Cal ser conscients que això es deu a un factor extern, que no podem controlar, per la qual cosa hem de ser més compassius i intentar que la calor interferisca de la menor manera possible en la nostra vida diària», recomanen. A més, demanen a la població que tinga en compte la hidratació, buscar llocs amb ombra o canviar les hores en les quals es realitzen les activitats. «No cal deixar de fer exercici, però cal intentar fer-ho a primera hora del matí, ja que la temperatura és més baixa. És important evitar les franges centrals del dia i no frustrar-nos si estem més cansats o desconcentrats», explica Fuster. En aquest sentit, Albalat conclou que «hem d'intentar adaptar-nos perquè la situació es repetirà durant els pròxims estius».