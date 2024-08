Benitatxell també es queda sense aigua potable

El Poble Nou de Benitatxell també s’ha quedat ja sense aigua potable. Es veia vindre. Pertany al consorci d’aigües de Teulada-Benitatxell. Fa una setmana va ser el nucli urbà de Teulada i les urbanitzacions d'aquest municipi les que es van quedar sense subministrament potable. Es van salvar el nucli de Moraira i el Poble Nou de Benitatxell, encara que ja els nivells de sodi eren alts (es recomanava, de fet, que no begueren aigua de l’aixeta les persones amb prescripció mèdica de dietes baixes en sodi). Ara, la falta de proveïment apte per al consum humà ja s’ha generalitzat en aquests dos pobles.

L’alcalde del Poble Nou de Benitatxell, Miguel Ángel García, acaba de difondre un ban en el qual es deixa clar en negreta que “l’aigua no és potable”. “Per tant, no ha de ser consumida”. S’aclareix que el subministrament es pot usar per a neteja i higiene personal. No es pot beure, ni cuinar, ni llavar aliments amb aigua de l’aixeta.

L’alcalde explica que la sequera dels dos últims anys ha provocat la salinització de l’aqüífer. Diu que el consorci d’aigües de Teulada-Benitatxell ha dut a terme “les actuacions que estaven al nostre abast i que estan previstes en el pla especial de sequera”. Però “els últims resultats analítics mostren unes concentracions dels paràmetres de sodi i clorurs en l’aigua superiors als màxims permesos per la legislació tècnica sanitària vigent”.

L’alcalde recorda que, a mitjan juny, ja es va avisar els veïns que la sequera estava minvant la qualitat de l’aigua. Detalla que les últimes analítiques d’este mes d’agost “i les pertinents contranàlisis” detecten una concentració en sodi de 612 mg/litre i de clorurs de 1.848 mg/litre. La conductivitat s’ha disparat. “No existix cap altre paràmetre que supere els llindars de potabilitat”, aclarix García. Així les coses, el problema de l’aigua és que és salobre. “La no potabilitat és conseqüència de l’excés de sals derivat de la intrusió marina. No hi ha existència d’altres paràmetres químics i biològics de caràcter tòxic o patògens”.