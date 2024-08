Crítiques a l'estat dels punts accessibles de Santa Pola

La Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència d'Elx titlla de "deplorable" l'estat de les dos zones de bany accessible de Santa Pola situades en Gran Platja i Platja de Llevant.

Des del col·lectiu refereixen que l'estiu passat es van trencar les cadires amfíbies que s'utilitzaven perquè les persones amb diversitat funcional puguen entrar a l'aigua i els usuaris, per tant, van patir les conseqüències a la fi d'agost per a poder prendre un bany amb garanties ja que tenien dificultats de mobilitat i el material deteriorado.si bé, des de la plataforma sostenen que, lluny de canviar-la situació, este estiu l'Ajuntament en lloc d'adquirir material nou, s'estan usant les cadires anteriors a les que es van trencar i que tenien en el magatzem, "i que per descomptat estan en males condicions", enlletgeixen.

Queixa formal

Tal com han manifestat en un comunicat, una usuària i membre de la Plataforma, María Rosa Martínez Navarro, va registrar una queixa i es va reunir amb membres de l'Executiu local, en concret, amb el regidor de Platges i el coordinador de socorrisme, el 31 de juliol. No obstant això, asseguren que res ha canviat el que suposa que moltes persones no acudiran a estos punts a banyar-se durant la resta del període estival. "En concret ens van dir, que tindran en compte les nostres queixes per al pròxim plec de socorrisme, però per descomptat que desconfiem plenament que l'any que ve realitzen una inversió suficient. I, a més, la resta del present estiu què faran les persones amb problemes de mobilitat? es quedaran a casa?", es pregunten, tenint en compte que estos punts de la vila marinera són uns dels referents a la província i molt socorreguts per il·licitans i estiuejants de municipis pròxims o que fins i tot venen a les seues segones residències a Santa Pola.

"És de gran importància que les persones amb problemes de mobilitat puguen banyar-se en la mar amb total tranquil·litat i de manera segura. Els banys en la mar són una activitat gratificant i saludable, i gràcies als punts de bany adaptats, les persones amb estes dificultats hem aconseguit una igualtat de possibilitats per a accedir a la mar. Per estos motius, considerem transcendental que les zones de bany accessible de Santa Pola tinguen les condicions adequades per a poder gaudir d'eixe recurs que tant ens beneficia", al·leguen.

Cadires instal·lades en la riba d'una platja de Santa Pola per a persones amb mobilitat reduïda / INFORMACIÓN

Deficiències

El col·lectiu enumera que les deficiències del servici comprenen material trencat i en mal estat, no només cadires amfíbies sinó també grues que asseguren "són lentíssimes i antigues". Respecte de les cadires amfíbies, expliquen que "tenen forats, caragols desencaixats i oxidats, lones en mal estat de neteja (perfectament pots contagiar-te de fongs del brutes que estan), rodes trencades i desinflades, i són tremendament inestables per l'antigues que són". Els denunciants exposen que fa un parell de setmanes el Consistori va subministrar una una mica més nova "`però amb un disseny pèssim, que fa que bolque cap a un costat, a més de tindre una roda desinflada".

Gran Platja

D'altra banda, reproven que en el punt a accessible de Gran Platja s'han donat "greus incidències" com que li van col·locar al revés l'arnés a una persona o que fins i tot una altra usuària va patir una lesió en patir un colp en el turmell. Per això, des de la plataforma reivindiquen que el personal que treballe en estes zones estiga correctament format per al maneig de les cadires amfíbies i les grues.

En definitiva, des de la Plataforma demanden una "solució urgent i immediata" al que consideren que és un "nefast estat dels punts de bany accessible" de Santa Pola.