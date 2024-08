Els ingressos reals de les famílies espanyoles creixen un 20 % en l'última dècada

La renda real de les famílies espanyoles ha crescut un 20 % en l'última dècada, en línia amb la mitjana de països que integren l'Organització per a la Cooperació i el Desenrotllament Econòmic (18 %), segons les últimes dades publicades este dilluns per l'organisme amb seu a París. La taxa espanyola és quasi el doble que la de les tres principals potències econòmiques del continent, com són França (11,43 %), Alemanya (10,19 %) i Itàlia (8,47 %).

Si bé, Espanya té per davant altres països, com Hongria (65,59 %), Polònia (44,90 %) o Eslovènia (35,17 %), així com Portugal (28,57 %), els Estats Units (21,92 %) o la República Txeca (21,35 %). El concepte de renda real fa referència als ingressos que les llars tenen a la seua disposició, incloent-hi el salari, els subsidis i els beneficis d'inversions econòmiques (després de descomptar l'efecte de la inflació), per la qual cosa, darrere de les xifres, hi haurà casuístiques molt variades.

En el cas espanyol, l'alça coincidix amb un increment del nombre de persones treballadores, que en l'última dècada va ser del 25 %, i la retallada a la mitat de la xifra d'aturats, segons les dades que publica cada trimestre l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, el mes de març d'enguany va acabar amb 21,2 milions de persones ocupades i 2,9 milions desocupades, mentres que fa una dècada hi havia 16,9 milions d'ocupats i 5,9 milions d'aturats.

Intertrimestral

En la comparació amb el trimestre anterior, Espanya va ser la desena economia de l'OCDE a on més van créixer els ingressos reals de les llars, amb un avanç de l'1,5 % en els primers tres mesos de l'any, el triple del que el va fer el PIB per càpita (0,54 %), que mesura la riquesa total d'un país dividida pel nombre d'habitants. No obstant això, l'increment de la renda real disponible per cap a Espanya en el primer trimestre de 2024 suposa una desacceleració respecte de l'augment del 3,74 % en l'últim trimestre de 2023, mentres que en el cas del PIB per càpita es va produir una accelerada des del 0,34 % del trimestre precedent.

D'esta manera, els ingressos reals disponibles de les llars espanyoles van créixer per damunt de la mitjana del conjunt de països que formen esta organització, que va registrar un progrés del 0,9 % en els primers tres mesos de l'any, en comparació amb el 0,3 % del trimestre anterior. En este cas, també els ingressos per càpita van créixer el triple que el PIB per càpita, que va apuntar a una alça del 0,3 %.

Altres països

Quant a la renda disponible, Polònia va registrar el major increment (10,2 %) en comparació amb l'últim trimestre de 2024, i Grècia (-1,9 %), la major contracció, segons l'organització que reunix 38 estats. Mentres, els grans països de la zona euro van anotar avanços, com Itàlia, que va anotar una alça de la renda disponible del 3,4 %, impulsat per la major remuneració dels empleats i les transferències socials en espècie; Alemanya, de l'1,4 %, també per la remuneració dels empleats, i França, del 0,6 %, principalment per la millora en els beneficis de pensió bàsica per a mantindre el ritme de la inflació.

En relació amb el PIB per càpita, el major augment entre els països de l'OCDE en el primer trimestre es va observar a Israel (3 %) i el decreixement més intens va correspondre a Islàndia (-1,57 %). Mentres, a França es va impulsar un 0,18 %; a Alemanya, un 0,16 %, i a Itàlia, un 0,37 %.