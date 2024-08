La jutgessa manté la suspensió de l'eutanàsia de la dona de Barcelona perquè no veu "un patiment greu, crònic i imposibilitante"

Amb una interlocutòria molt contundent, el Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona manté la paralització de l'eutanàsia sol·licitada per N.C.R., una jove de 23 anys ingressada a l'Hospital Residencial Sant Camil, de Sant Pere de Ribes. Estava prevista per al 2 d'agost, però el pare de la dona va sol·licitar al jutjat la seua paralització de manera cautelar en considerar que ella es penedia.

La setmana passada el jutjat va instar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a decidir sobre esta qüestió, però va mantindre la suspensió cautelar de l'eutanàsia a petició de la Fiscalia i de l'entitat Advocats Cristians, que representa a la família. En l'acte, la magistrada assenyala que no es donen les circumstàncies descrites en la llei de mort assistida per a aplicar a la pacient, a més de tindre "dubtes" sobre el fet que les seues lesions siguen "irreversibles".

La dona, de 23 anys, va patir un intent de suïcidi que la va provocar importants lesions medul·lars a l'octubre de 2022. Per això, va demanar l'eutanàsia i li l'havia concedida. No obstant això, en les últimes setmanes va manifestar un cert penediment i per això la família de la pacient va demanar parar amb el procés de mort assistida. Era la primera vegada que una situació així arribava als tribunals.

Després d'examinar la documentació aportada, el jutjat assenyala que "no considere que concórrega un patiment greu, crònic i imposibilitant que com ens descriu la Llei és la situació que fa referència a limitacions que incideixen directament sobre l'autonomia física i activitats de la vida diària, de manera que no permet valdre's per si mateix, així com sobre la capacitat d'expressió i relació, i que porten associat un patiment físic o psíquic constant i intolerable per a qui el pateix, existint seguretat o gran probabilitat que tals limitacions vagen a persistir en el temps sense possibilitat de curació o millora apreciable".

Amb dubtes

A més, l'acte remarca que existeix un vídeo, aportat per Advocats Cristians on es visiona a la jove caminant amb crosses. Per això, la jutge insisteix que "la lesió medul·lar que refereixen els informes en tant que és irreversible la seua situació funcional genera dubtes a aquesta, i quant a la seua patologia psíquica no entenc que puga ser irreversible, perquè s'al·ludeix en els informes sobre el tractament que s'està seguint".

Després de conéixer-se la resolució judicial, que és cautelar a l'espera del que diga el TSJC, la presidenta d'Advocats Cristians, Polònia Castellanos, assegura que "la Llei d'Eutanàsia no ajuda a ningú, tot el contrari. Advocats Cristians defendrà en els tribunals a les famílies que necessiten ajuda perquè aquesta llei no acabe amb els seus éssers estimats".

Per a concedir l'eutanàsia, l'administració pública es va basar en diversos informes en els quals assenyalen que la lesió medul·lar de la pacient és "crònica permanent i irreversible sense alternatives terapèutiques" i que també pateix "un trastorn límit de la personalitat i un trastorn obsessivocompulsiu en tractament". Malgrat això, el jutjat recorda que la pacient ha experimentat millores, la qual cosa "ha provocat situacions canviants respecte al seu desig de morir".

Així, el passat 2 d'agost la dona va explicar a una comissió judicial que "se'n penedia d'haver pres eixa decisió argüint que van ser terceres persones que van aprofitar el seu estat de somnolència per a fer-la firmar tal desig".

"No hi ha dubte que, es tracta d'un cas complex perquè l'actora pateix una patologia mental que li produeix, segons la mateixa declara, 'incomprensió per la seua família. Em sent sola i buida, tota aquesta situació em genera molt de patiment' sense que amb això s'aprecie de cap manera un evident un pronòstic de vida limitat ni tampoc un context de fragilitat", assenyala la interlocutòria.