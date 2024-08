Malú: "El major aprenentatge ha sigut evitar eixa exigència tan malaltissa"

La seua actual gira l'està realitzant per sales, teatres i llocs d'aforament més reduït. Com està sent?

Està sent molt especial i molt màgica. Poder estar molt a prop de la gent, sentir eixa energia a prop i mastegar més la música. Al final, un auditori o un teatre et permeten jugar més amb la música que un concert en gran. És el lloc on pots ser a prop, on l'energia es concentra. Estic gaudint més que en tota la meua vida. Jo vull seguir amb esta mena de xou, amb aquest format... Jo soc molt feliç en aquest lloc. M'encanta la música, com sonem i com l'estic passant en l'escenari. No vull prescindir d'això. Evidentment, reforcem de manera visual perquè creix un poc la història. El concepte és el mateix: Estar asseguts, sentir el xou, alçar-te, ballar i poder viatjar per tots aquests anys.

Continua sentint eixa emoció quan mira als ulls al seu públic de prop mentre canta les seues cançons?

Jo crec que cada vegada hi ha més emoció en els escenaris. Crec que el que et permet aquest format és poder mirar als ulls de tot l'auditori. En llocs més grans, sents l'energia i els veus, però no arribes a sentir eixa connexió i eixa emoció a flor de pell.

En algunes ciutats a les quals va hi ha gent acampada esperant per a agafar el millor lloc per a veure-la. Li continua sorprenent?

A mi m'emociona moltíssim. És el motor. Hi ha una part de mi que els demana que se'n vagen a la seua casa perquè fa molta calor i molt de sol. Realment és molt emocionant. Amb la mateixa emoció que ells esperen l'arribada, nosaltres estem desitjant arribar, fer-los el concert, sentir-los i estar a prop.

Aquesta estima també la rep en eixir al carrer?

Sí, la veritat és que és molt bonic. Estan passant coses molt boniques, és una època preciosa. Jo crec que he aprés molt a gaudir de tot el que faig. Crec que això es pot sentir i ho converteix en una cosa més especial.

Crida l'atenció que moltes d'aquestes fans són gent jove, que encara no havia nascut o que eren molt xicotetes quan va començar en la música.

Sí, és un traspàs de generacions. Això és súper bonic perquè es converteix en una cosa familiar. En els concerts em crida l'atenció, des de fa anys, que hi ha moltes famílies. Jo veia a la mare, al pare, als fills, als avis... Això és molt bonic, veure a una família amb tu i que no tingues a una edat singular escoltant la teua música.

Què creu que té la seua música per a atrapar a tantes generacions?

No ho sé. Si ho sabérem, estaríem tota l'estona fent-ho. Puc dir que jo pose la meua ànima, la meua vida i tot en cada disc i amb la sinceritat més gran del món. Conte a cada moment el lloc en el qual estic i es pot reflectir en la música, en l'energia...

També es basa en la veritat de les seues lletres...

És la veritat que tenen les lletres, la música, el so... Intente fer discs de veritat, no fingisc un estat, és real. Quan fingeixes alguna cosa en la música, no funciona.

"Treballe i soc mare al 100 per 100, com la grandíssima majoria. Som heroïnes sense capa"

Si tornem als seus inicis, era molt jove quan es va endinsar en la música. Canviaria alguna cosa?

Podria canviar-ho tot i podria no canviar res. Jo em quede amb no canviar res perquè al capdavall he anat aprenent moltíssim. Errors i cagades hi ha hagut, però si no haguera sigut per tot això, i fins i tot algun encert, no seria qui soc ni sentiria com sent. En el meu cas, he sigut d'aprendre mentre engolia sòl.

I quin ha sigut l'aprenentatge més gran?

Ha sigut amb mi mateixa. He estat 25 anys per a aconseguir-ho. Soltar una miqueta i gaudir. No viure tant en la por, què passarà demà o com ho faré. Gaudir més d'on estic ara, com i quan. Evitar eixa exigència tan malaltissa. Això comporta que després les coses isquen millor.

Sent dona haurà hagut de trencar moltes barreres i, sobretot, aprendre a conciliar.

Crec que vaig trobar eixe equilibri de treballar i ser mare. Treballe i soc mare al 100 per 100, com la grandíssima majoria. Som heroïnes sense capa. Quan tens un fill, t'adones que són admirables.