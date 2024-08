El turment nocturn de Marmarela

Quan escric això és divendres i a les set del matí, després d'una penosa nit d'insomni, cessa per fi el martelleig percutiu de la música que la Discoteca Marmarela reprodueix per als qui allí els agrade ballar, beure o recrear-se, però tal música, que pertorba el nostre descans, deixa de ser-ho convertint-se en insuportable soroll per als qui habitem enfront del port i per a dormir obrim les finestres que donen a la mar.

És sabut que la contaminació acústica és el segon risc mediambiental més important per a la salut, només per darrere de la contaminació atmosfèrica. L'Agència Ambiental Europea afirma que el soroll genera efectes com l'increment de la mortalitat, l'augment de la pressió arterial, l'insomni i les possibilitats d'atacs al cor.

Amb tot això, em pregunte si Alacant vol ser una ciutat residencial respectuosa amb el benestar dels seus veïns, o només una ciutat de negocis caiga qui caiga.

Portem molt de temps així. En INFORMACIÓ s'ha denunciat repetides vegades aquesta anomalia mediambiental pels qui durant anys patim estius sense descans nocturn. Quan el nostre Ajuntament, l'Autoritat Portuària o la Generalitat adoptaran mesures que eviten aquestes agressions?

Es rumoreja que el motiu pel qual no s'actua en això és que un dels socis de la discoteca és un reconegut expolític, actualment en hores baixes. No crec que siga cert, seria inqualificable, vergonyós i denunciable, que s'anteposara l'interés d'una persona amb influències al benestar de tots.