Alacant reclama que el festiu de Sant Joan no siga recuperable

La publicació del calendari laboral de 2025, en el qual el festiu de Sant Joan torna a aparéixer com a recuperable, ha suscitat de nou la polèmica. I és que la pregunta és simple. Per què el 19 de març, dia de Sant Josep enmig de les Falles valencianes, és festa autonòmica amb caràcter general, i no succeeix el mateix amb el 24 de juny, que coincideix amb les Fogueres alacantines? Eixe és l'element que genera controvèrsia i per al qual es reclama una solució. Sindicats, empresaris i fins i tot el món de les Fogueres consideren que el festiu de Sant Joan no hauria de ser recuperable i que, per tant, hauria de tindre el mateix rang que el de la celebració del patró de València. En eixe context, els agents socials treballen en una proposta, que podria passar perquè el 24 de juny siga festiu tal com Déu mana quan ho permeta el calendari, la qual cosa suposa sis vegades en la dècada vinent.

El problema radica en el fet que només hi ha 14 festius anuals, 12 autonòmics i dos locals, una quantitat que no es vol ampliar, malgrat que totes les parts consultades reclamen la cerca de fórmules que permeten que Sant Joan siga festiu autonòmic sense contrapartides, és a dir, sense que s'hagen de retornar les hores que es deixen de treballar eixa jornada.

Així ho assenyala Paco García, secretari de CC OO a l'Alacantí-Les Marines, qui assenyala que «les Fogueres i les Falles són equiparables en envergadura i no té sentit que cadascuna tinga una consideració distinta». A més, està convençut que la patronal també ho veu amb els mateixos ulls, «perquè, al cap i a la fi, estem parlant d'un festiu que genera riquesa i negoci», argumenta.

En termes semblants s'expressa Yolanda Díaz, secretària d'UGT en la mateixa demarcació, que també fa referència a la desigualtat que es genera. «No pot ser que a Alacant siga festa i que en la resta de la Comunitat Valenciana siga recuperable. És una cosa que pateixen especialment els alacantins que treballen fora de la seua ciutat», subratlla.

En la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) tampoc es mostren partidaris dels festius recuperables, sobre la base que genera inseguretat a l'hora de confeccionar els calendaris de treball. Així, plantegen que Sant Joan siga festiu quan algun dels altres festius pactats caiga en diumenge, o bé quan el 24 de juny coincidisca amb un dilluns o un divendres.

Per part seua, Mari Carmen de España, regidora d'Educació i portaveu aquesta setmana de la junta de Govern a l'Ajuntament d'Alacant, ha destacat que «els dies festius són els que són», encara que també ha expressat el compromís que «continuarem treballant perquè el 24 siga dia festiu en la Comunitat».

Des del món de la festa, David Olivares, president de la Federació de Fogueres de Sant Joan, reconeix que «clar que ens agradaria que fora festiu autonòmic», encara que matisa que hi ha unes lleis que cal complir», i afegeix que «no és qüestió del govern que estiga».

D'altra banda, Gabriela Córdoba, presidenta de l'Associació de Restaurants d'Alacant, assenyala que «ens agradaria que fora festiu almenys a escala provincial», sobre la base que beneficiaria als negocis.

Qui té menys problemes és el comerç, també en l'aspecte de la recuperació, atés que segons el president de sector a escala local, Vicente Armengol, no tenen problemes a l'hora de posar-se d'acord amb els empleats. Tampoc en les vendes, sobre la base que «eixos dies la gent està més vivint la festa i hi ha establiments que aprofiten per a tancar i agafar vacacions».

En aquest sentit, els agents socials, a través del Consell Tripartit de Relacions Laborals, ja han començat a treballar en una proposta a llarg termini, que podria convertir-se en una solució consensuada i que donaria, al mateix temps, seguretat tant a les empreses com als treballadors. En eixe context, un dels plantejaments que està damunt de la taula és que el dia gran de les Fogueres siga festiu autonòmic amb caràcter general, sense haver de retornar-lo, però sempre que el calendari, en coincidir altres festius en diumenge, ho permeta. Això succeiria sis vegades en els pròxims deu anys.