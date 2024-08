Alexia Putellas, Montse Tomé o Luis de la Fuente, testimonis en el juí a Luis Rubiales

El juí que asseurà en la banqueta a Luis Rubiales pel bes no consentit a Jenni Hermoso a partir de febrer de 2025 comptarà amb els testimoniatges de diverses companyes de la jugadora, com Alexia Putellas; de la seua actual seleccionadora, Montse Tomé, o de l'entrenador del conjunt masculí, Luis de la Fuente.

Els seus noms se sumen als d'altres internacionals com Laia Codina, Irene Paredes o Missa Rodríguez, que, al costat de Putellas, van ratificar la versió de Jenni Hermoso davant el jutge que va investigar el cas, o el de diversos exdirigents de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) quan Rubiales estava al capdavant, segons l'acte d'admissió de proves al qual ha tingut accés EFE.

La mateixa Jenni Hermoso també haurà de tornar a contar el que va succeir després de la final del Mundial de futbol femení del 20 d'agost de 2023 en Sídney (Austràlia), com ja va fer davant la Fiscalia i el jutge, quan va declarar que no va consentir el bes i que es va sentir pressionada per a justificar l'actuació del seu superior.

També estan previstes les testificals, a petició de Rubiales, de les seues dues filles, els qui van acudir a aquella final i van viatjar en l'avió de tornada a Espanya amb les jugadores. Segons l'expresident federatiu, poden "aportar elements valoratius" al jutge.

Tots donaran la seua versió en el juí programat entre el 3 i el 19 de febrer de 2025, en el qual Rubiales s'enfronta a una petició de dos anys i mig de presó, acusat d'agressió sexual i coaccions.

Al costat d'ell s'asseuran en la banqueta tres dels seus més estrets col·laboradors, acusats també de coaccionar a Jenni Hermoso perquè diguera que el bes va ser consentit: l'exdirector esportiu de la selecció masculina Albert Luque, a l'exentrenador de la femenina Jorge Vilda i l'antic responsable de Màrqueting de la RFEF, Rubén Rivera.

L'Audiència Nacional ha acceptat bona part de les proves sol·licitades per Rubiales i la resta de parts, inclosa una pericial en lectura de llavis del que l'exdirigent federatiu va pronunciar "abans de besar" a la futbolista, segons la interlocutòria.

Una entrevista o imatges de l'aeroport, fora del juí

El jutge ha rebutjat, no obstant això, la petició dels advocats de Jenni Hermoso d'incorporar com a prova una entrevista radiofònica a Rubiales el mateix 20 d'agost, en la qual es referia a allò que havia succeït com "un pic de dos amics" i li restava importància, així com recaptar diversos comunicats de la RFEF.

Desestima també la petició de Rubiales d'incorporar una gravació registrada a l'arribada de la selecció a l'aeroport, quan aquest va lamentar davant les jugadores "les conseqüències mediàtiques" del seu bes a Jenni Hermoso, en considerar el jutge "intranscendent" el que poguera dir-los.

Tampoc admet la seua sol·licitud que dos perits privats analitzen les imatges del lliurament de trofeus i altres vídeos per a "determinar si en la comunicació no verbal i en el llenguatge corporal, s'aprecia" que exercisca "una possible força sobre la jugadora que anul·le la seua capacitat de moviment" o "algun signe de contrarietat o de rebuig" en ella.

La valoració de la prova "correspon exclusivament al jutjat i no pot delegar-se en terceres persones", diu el jutge en la seua interlocutòria, en la qual també rebutja la petició de Fiscalia de recaptar el vídeo de la Junta extraordinària de la RFEF del 25 d'agost, en la qual Rubiales va anunciar que no dimitia.

Finalment, ho va fer el 10 de setembre, un dia abans que el jutge del cas admetera la querella de la Fiscalia contra ell.