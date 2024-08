Una altra jornada tòrrida se salda amb dos ofegaments a la Comunitat

El mercuri va fregar els 39 graus a Xàtiva en una altra jornada tòrrida que es va saldar amb dos ofegaments a les platges valencianes, un d'ells mortal. Es tracta del d'un home de 74 anys, que va morir a la platja de l'Arenal-Bol de Calp. D'altra banda, una banyista de 70 anys va ser rescatada quan es trobava surant en l'aigua en l'arenal de la Patacona.

En el cas de la víctima mortal, va ser treta inconscient de l'aigua i va rebre en la riba les primeres maniobres de reanimació. El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va rebre l'avís a les 11.30 hores. Va enviar un equip mèdic del SAMU. El facultatiu i els sanitaris li van practicar al banyista maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques de suport vital avançades. Malgrat tot, no van poder fer res per recuperar-li les constants vitals.

La banyista de la Patacona va córrer millor sort, perquè va poder ser reanimada amb una maniobra RCP practicada per un equip del SAMU. Van aconseguir recuperar-la de la parada cardíaca i traslladar-la a l'Hospital Clínic de València.

D'altra banda, la quarta onada de calor de l'estiu ja va començar a deixar notar els seus efectes ahir i s'estendrà, almenys, fins diumenge, això sí, sota avisos de pluges a mitjan setmana. Es tractarà -a priori- de ruixats sense importància, encara que sí que es viurà alguna tempesta a la vesprada a Castelló.

El temps de cara al pont

Quant a les previsions meteorològiques, este dimarts les màximes aniran baixant lleugerament, mentres que s'esperen "tempestes localment fortes amb probabilitat de graníssol a la vesprada en l'interior de Castelló", segons explica l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Dimecres es preveuen ruixats generalment febles, encara que no es descarta alguna tempesta. El graníssol es desplaçarà al sud de la Comunitat Valenciana, això sí, més feble i aïllat, i les temperatures seguiran en descens, especialment en l'interior.

València VLC altes temperatures onada de calor a la ciutat / F.Calabuig

La predicció per a este dijous també és de ruixats aïllats en el litoral central i sud del territori, que seran més forts a la vesprada, i amb menys intensitat en l'interior de la Comunitat. Les mínimes i les màximes continuaran en descens durant tot el dia.

La tònica nuvolosa es mantindrà divendres, amb el cel encapotat especialment a Alacant. No es descarten ruixats matinals en el sud de la Comunitat Valenciana. Les temperatures mínimes es mantindran estables, però les màximes tindran un lleuger ascens.

La predicció per al cap de setmana és d'un oratge "estable" en la major part del país, amb cels poc nuvolosos o clars. Malgrat tot, l'Aemet advertix que "és possible" l'entrada d'una borrasca en l'àrea mediterrània oriental, a on podria haver-hi ruixats i tempestes fortes de matinada, especialment a Balears i amb possibilitat que passe a la C. Valenciana.