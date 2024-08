Cent mil euros perquè Teulada i Benitatxell compren aigua potable i la repartisquen en marraixes o cubes als seus veïns

Que no isca aigua potable de les aixetes és una emergència hídrica. Així ho ha entés el Consorci d'Aigües de Teulada-Benitatxell. El nucli urbà de Teulada i les urbanitzacions d'aquest municipi compliran el divendres dues setmanes sense subministrament potable. Eixe dia el Poble Nou de Benitatxell i Moraira farà una setmana que estan sense aigua apta per a consum. Urgeix facilitar l'aigua potable als veïns. El consorci s'ha reunit hui i ha aprovat per unanimitat mesures urgents i quasi immediates perquè els veïns puguen tindre aigua potable per a beure i s'estalvien l'enfarfec i la despesa de comprar i carregar marraixes en els supermercats.

El consorci, que està integrat per les corporacions d'aquests pobles, ha aprovat per unanimitat delegar en cadascun dels ajuntaments la facultat per a prendre mesures d'emergència per a fer arribar l'aigua potable en marraixes o cisternes als seus veïns. També ha donat llum verda a destinar cent mil euros al fet que aquests municipis puguen posar en marxa eixa mesura. El 66,4% d'eixa quantitat correspondrà a Teulada Moraira i el 33,6 al Poble Nou de Benitatxell.

"No podíem quedar-nos de braços plegats. Estem parlant d'una qüestió de salut i que l'aigua potable és bàsica", ha assenyalat l'alcalde de Benitatxell, Miguel Ángel Garcia, que ha avançat que el propòsit d'aquest ajuntament és ja realitzar aquest divendres, a la setmana d'estar sense aigua potable, el primer repartiment de marraixes als veïns.

Benitatxell iniciarà el repartiment d'aigua potable amb marraixes. Aquest divendres, de 10 a 13 hores en l'aparcament del Mercat Municipal, es distribuiran marraixes als veïns. Eixe dia se subministraran un total de 3.840 marraixes fins a esgotar existències a les persones abonades del municipi, que hauran d'aportar el seu DNI i l'adreça de la seua vivenda. El mateix procés, també amb 3.840 marraixes, es durà a terme el dimarts 20 d'agost en la mateixa ubicació de 9.00 a 13.00 hores.

No obstant això, també està sobre la taula la possibilitat de fer-ho amb cisternes. L'Ajuntament de Teulada Moraira no ha avançat quin sistema utilitzarà. Podria optar-se per situar les cisternes en els tres nuclis urbans dels dos municipis, el de Teulada, el de Moraira i el de Benitatxell. La configuració urbanística és complexa. Hi ha moltes urbanitzacions i també molts xalets dispersos.

La mesura de distribuir aigua potable entre els veïns estarà en vigor fins al 30 de setembre, data en la qual s'espera que el consum haja baixat (ha acabat la campanya turística). També per a llavors podrien haver arribat les primeres pluges de la tardor que pal·lien la severíssima sequera.

Exigència a Hidraqua

El consorci també li estreny les clavilles a l'empresa concessionària d'aigua, Hidraqua. Ha aprovat per unanimitat exigir a l'empresa que complisca el contracte que l'obliga a subministrar aigua potable a les llars. També li reclama que prenga les mesures "urgents i oportunes" per a restablir el proveïment d'aigua apta per al consum.

Mentrestant, el Consorci de Teulada i Benitatxell firmarà demà un acord amb Amjasa, l'empresa pública de subministrament d'aigua de Xàbia, per a comprar durant tot l'any aigua de la dessaladora xabienca i evitar així la sobreexplotació dels aqüífers, ara salinitzats.

Obres d'emergència

A més, trasllada a la Diputació d'Alacant i a la Generalitat Valenciana que garantir el subministrament potable en aquests pobles s'ha convertit en una qüestió d'emergència i urgeix que Proaguas, l'empresa de la Diputació dedicada a les xarxes hídriques, accelere les obres de la canonada que permeta transvasar més aigua de la dessaladora de Xàbia a Benitatxell i Teulada. Eixa obra crea un circuit de subministrament comarcal. La gran fàbrica de l'aigua de la comarca, la dessaladora de Xàbia (pot produir al dia 28.000 metres cúbics d'aigua potable i, si s'amplia i es crea un nou bastidor, eixa capacitat arribaria als 32.000 m³), es convertiria en el recurs clau de la Marina Alta. S'obri la porta al fet que l'aigua dessalada arribe fins i tot a l'interior de la comarca.