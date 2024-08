Les persones que patim d'ansietat, tendim a fer un món del no-res. Entre tots els escenaris possibles, visualitzem sempre el pitjor i el pànic a la mort apareix com a mínim una vegada al dia. Però des de fa un temps s'ha estés una nova fase de la malaltia que afecta cada vegada més persones. Es tracta de l'ecoansietat. L'angoixa constant provocada per la degradació del medi ambient. És el preu psicològic que paguem pel canvi climàtic. No poder suportar veure una aixeta oberta, una bossa mal reciclada o les imatges d'un incendi en la televisió. El nostre planeta està malalt i sembla que ja no hi ha cura. No sabem quants anys li quedaran, però la fi és imminent. És així, ens ho hem carregat. L'agenda 2030 res aconseguirà, només crear-nos més ecoansietat en adonar-nos que el poder global no es fa responsable ni presa les mesures oportunes.

L'ecoansietat és una resposta emocional que abraça amb temor una enorme impotència. Perquè malgrat els nostres esforços individuals, veiem com els governs no poden bregar amb el problema. La desconfiança en el sistema és enorme. La sent cada vegada que òbric una botella de plàstic i em queda el tap penjant. M'entra ecoansietat cada vegada que he d'agafar un avió. Cada vegada que com a salmó. M'entra ecoansietat a cada nou naixement. Hui som més de 7.700 milions de persones i està previst que en 2050 siguem 2.000 milions més. I tots gastant els recursos del planeta a una velocitat vertiginosa. Oceans sense peixos, boscos sense arbres i continents sense persones. El refugiat climàtic ja és una realitat. Huracans, tsunamis, tifons, sequeres, inundacions o calamarsades cada vegada més violentes. Però veient com la ultradreta i el populisme van guanyant terreny, és més fàcil que el món explote per culpa de Putin, Trump o el guillat de torn al qual li toque governar. Així que... A gaudir tot el que es puga!