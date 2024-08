Fartes d'haver de donar sempre explicacions

Simone Biles, Rocío López ‘RoRo’, Clara i Kamala Harris tenen alguna cosa en comú. Dones criticades per persones de tots els sexes per ser com són i qüestionades per estar on estan. Si foren homes rebrien les mateixes crítiques? No sé.

Simone Biles es va retirar de la final de Tòquio per salut mental. Va argumentar que havia perdut la confiança, que havia de protegir la seua ment i el seu cos i no sols eixir a una pista a fer el que tots esperaven que fera. Va ser en 2021. S'ha recuperat, s'ha casat, ha tornat a uns Jocs Olímpics i ha guanyat. Una cap. Per a celebrar un dels seus assoliments va posar al costat del seu marit, el jugador de futbol americà, Jonathan Owens, i li va cedir una medalla d'or per a la instantània. I les hienes ja han fet acte de presència reprenent-li per apropiar-se dels assoliments de la seua dona. Cal ser mesquí i tindre molt de temps lliure per a opinar sobre la forma en què dos adults que es volen celebren una bona notícia. Biles els ha anomenat miserables i els ha ordenat que els deixen en pau. Per a tindre bona salut mental cal ser clara en els teus designis. Cap ideòleg o ideòloga de la feminitat i del que és políticament correcte hauria d'excedir-se pontificant.

RoRo té 22 anys, aspecte de tindre 15, i crea continguts per a les xarxes. Es dedica a cuinar per al seu nóvio i els seus vídeos sempre comencen dient que hui Pablo li ha demanat que cuine bla-bla-bla o que a Pablo li abelleix menjar bla-bla-bla. I ella es posa a la feina. En realitat, fa vídeos de cuina (com tants altres) amb una finalitat romàntica i, per descomptat, la piquen i critiquen per emular a les esposes tradicionals i submises del segle passat. Jutjar als altres, esport nacional. Hui, RoRo té un mànager que l'ajuda a gestionar el seu negoci i estratègia de màrqueting. No crec que un xic cuinant per a la seua nóvia rebera tantes crítiques (ni que necessitara un mànager) i tampoc tinc clar que el nostre focus haja d'estar a jutjar-la a ella i no a qüestionar-nos la baixa qualitat dels continguts que, en general, veiem.

Clara (nom fictici) viu amb un home que la maltracta psicològicament, que li prohibeix eixir amb amics i que li demana diners per als seus capritxos. Ha perdut el seu treball, està deprimida i se sent incapaç de donar un colp de timó. Una suposada amiga seua em conta que sempre ha sigut feble i que és normal acabar amb un impresentable. En compte de secundar-la, opina que té allò que es mereix. I Clara se sent culpable, obligada a justificar-se i a donar explicacions de les seues misèries. Cornuda i apallissada.

A Kamala Harris l'han anomenada “Kamalasutra” i l'han acusada de prestar favors sexuals per a arribar on ha arribat. Han dit que va nàixer home i que és dona trans, com també van dir de Michelle Obama, Brigitte Macron o Begoña Gómez. Han dit que és una soltera amant dels gats, miserable, sense fills i, per tant, incapaç de tindre un interés directe en el futur dels Estats Units. Qui dona més.

Homes i dones espellen i critiquen per igual, però sempre som nosaltres les qui hem d'invertir més temps i energia a donar explicacions. Un cansament.