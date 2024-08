El llistat d'espera per a operar-se a Catalunya duplica en temps al de Madrid

Les dades oficials del Ministeri de Sanitat sobre les llistes d'espera per a intervenció quirúrgica marquen un temps mitjà a nivell nacional de 128 dies, que en el cas de Catalunya ascendeix a 139 i en la Comunitat de Madrid es redueix a 51.

Aquestes xifres posen de manifest que la diferència entre les dues regions més importants d'Espanya compta amb una diferència substancial en aquesta matèria, perquè la llista d'espera de Catalunya és un 272% superior a la de Madrid.

El Sistema d'Informació de Llistes d'Espera del Sistema Nacional de Salut va indicar al desembre que el temps mitjà d'espera a nivell nacional se situava en els 128 dies, un 8% més que un any abans. El total de pacients pendents d'una operació va ascendir a 849.535, la qual cosa suposa un 7% més.

En el cas de Catalunya, l'estadística està per damunt de la mitjana nacional perquè el temps de demora ascendeix a 138 dies després d'anys de mandat d'Esquerra Republicana al capdavant de la Generalitat, amb un esforç especial que s'ha dedicat a la millora dels servicis públics.

Les seues dades han experimentat un descens respecte a l'any anterior, quan estava en 154 dies però encara així continua superant en 10 l'espera mitjana en tota Espanya. D'aquesta manera, és la sexta comunitat amb major temps d'espera per a operar-se.

Per part seua, la Comunitat de Madrid és la regió d'Espanya amb menor temps d'espera del país, amb tot just 51 dies. Així consolida una tendència decreixent en els últims anys a conseqüència del nou pla de llistat d'espera impulsat pel govern autonòmic de la popular Isabel Díaz Ayuso, que aposta per la col·laboració públic-privada.

Igual que ocorre a nivell nacional, a Catalunya el nombre de pacients en espera per a operar-se ha continuat creixent fins a situar-se en 183.394, la qual cosa representa un 5,7% més que l'any anterior.

D'aquesta manera, la taxa de persones en llista d'espera per cada 1.000 habitants aconsegueix quasi un 24%, cinc punts per damunt de la mitjana nacional, la qual cosa la situa com una de les regions amb el percentatge més elevat d'Espanya.

Per part seua, a Madrid la xifra continua reduint-se fins a 71.693 persones, amb una taxa per 1.000 habitants situada en el 10%, la segona menor a nivell nacional, només per darrere del País Basc.

També destaca la taxa de pacients que han d'esperar en la llista més de sis mesos per a operar-se, perquè a Catalunya se situa en el 30% i en la Comunitat de Madrid per poc frega l'1%.