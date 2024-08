L'OMS decideix aquest dimecres si declara la verola del mico emergència sanitària internacional

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha programat per a dimecres que ve a les 12.00 hores la reunió en la qual es decidirà si declara el rebrot de mpox (abans conegut com a verola del mico) com a emergència sanitària internacional.

La trobada, que serà virtual i a porta tancada, és la primera reunió del Comité d'Emergència del Reglament Sanitari Internacional (RSI) en relació amb el rebrot de mpox en 2024.

La llista dels membres del Comité es publicarà en el lloc web de l'OMS en els pròxims dies abans de la reunió, i aquests donaran la seua opinió al director general l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre si l'esdeveniment constitueix una emergència de salut pública d'importància internacional.

En cas afirmatiu, s'assessorarà sobre recomanacions temporals sobre com previndre i reduir millor la propagació de la malaltia i gestionar la resposta de salut pública mundial.

Augment de casos "sense precedents" a Àfrica

Aquesta alarma es deu especialment a l'augment de casos "sense precedents" a l'Àfrica, especialment a la República Democràtica del Congo (RDC), amb un nou cep "més greu" que l'anterior, segons han assegurat des de l'OMS.

"El nombre de casos notificats en els primers sis mesos d'enguany coincideix amb el número notificat en tot l'any passat, i el virus s'ha propagat a províncies que anteriorment no estaven afectades", va explicar el doctor Tedros en roda de premsa aquest passat dimecres. Fins a 15 països han confirmat brots.

Fins al moment s'han verificat 2.030 casos i tretze morts enguany, en comparació amb els 1.145 casos i set morts en tot 2023. La mpox és una malaltia viral causada pel virus de la verola del mico, una espècie del gènere 'Orthopoxvirus'

Els símptomes comuns inclouen una erupció cutània o lesions en les mucoses que poden durar de dos a quatre setmanes acompanyades de febra, mal de cap, dolors musculars, dolor d'esquena, poca energia i ganglis limfàtics inflamats.

El virus pot transmetre's a través del contacte físic amb algú malalt, amb materials contaminats o amb animals infectats.