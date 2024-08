Londres es blinda per als concerts de Taylor Swift després de l’amenaça terrorista de Viena

L’estadi de Wembley s’ha blindat amb mesures de seguretat excepcionals per a la sèrie de cinc concerts que l’artista Taylor Swift farà a Londres entre el 15 i el 20 d’agost després de la cancel·lació de les seues actuacions a Viena per una amenaça terrorista. Segons els organitzadors de l’esdeveniment, hi haurà "comprovacions addicionals d’entrades" i personal desplaçat als voltants de l’estadi per a assegurar-se que només aquells que disposen de tiquets accedixen al recinte.

"Per a salvaguardar la seguretat en les entrades i eixides de tots dins de l’estadi, no estarà permés romandre en cap dels accessos ni en les escales olímpiques davant de l’estadi. Tots els que no tinguen un tiquet seran expulsats", van explicar els organitzadors, que també va prohibir acampar de nit en els voltants de Wembley. També han imposat més restriccions als objectes permesos dins de l’estadi, que inclouen una bossa de grandària màxima A4 o botelles d’aigua de no més de 500 mil·lilitres.

D’altra banda, l’organització prohibirà accedir amb cadenes, joieria metàl·lica, o polseres de l’amistat i només permetrà cobrir-se el rostre per "raons mèdiques o religioses". Wembley ha llançat una guia en línia per als assistents als últims concerts europeus del ‘The Eras Tour’ facilitant les entrades a l’estadi per colors i zones i en referència a cançons de Taylor Swift. A més, ha afegit recomanacions per a acudir amb temps suficient al recinte, comprovar la meteorologia i tindre en compte les "grans multituds" que s’esperen en els xous.

Atac planejat

L’organitzador de l’esdeveniment de Viena, Barracuda Music, va informar la setmana passada de la cancel·lació dels tres concerts de l’artista estatunidenca en la capital austríaca després de rebre una confirmació del Govern sobre un "atac terrorista planejat" en l’estadi Ernst Happel. Un jove de 19 anys planejava atacar els ‘swifties’ amb ganivets i explosius casolans durant el concert de dijous o de divendres, i van trobar "substàncies químiques" en el seu domicili, van dir les autoritats austríaques, que van arrestar dos jóvens més en relació amb l’incident.

"De segur que Viena té les seues raons per a la cancel·lació, però en esta ciutat els durem a terme, treballant estretament amb la policia i assegurant que els concerts de Taylor Swift tenen lloc a Londres de manera segura", va dir l’alcalde de la capital britànica, Sadiq Khan, a Sky News.

De la mateixa manera, la Policia Metropolitana de Londres va assegurar que "res sembla indicar que els successos investigats per les autoritats austríaques tindran un impacte en els pròxims esdeveniments ací a Londres", i va confirmar que col·laborarà amb els agents de seguretat de l’estadi per a ratificar que tot es desenrotlla amb normalitat.