Prioritat a Benitatxell: facilitar l’aigua potable als veïns més majors

“La prioritat és facilitar l’accés a l’aigua potable a les persones majors”. L’alcalde del Poble Nou de Benitatxell , Miguel Ángel García, de Més Benitatxell, ha confirmat, este matí, que no estan ni molt menys de braços plegats davant de la crisi hídrica i que, des de divendres, quan Salut Pública els va comunicar que el seu subministrament, igual que el de Teulada una setmana abans, ja no era apte per al consum , estan estudiant “mesures excepcionals” per a fer front a esta situació. No ha volgut avançar quines “mesures excepcionals” posaran en marxa. Este matí, l’alcalde i els regidors de l’equip de govern estan reunits amb els tècnics i responsables de contractació.

Les mesures han de tindre, és clar, encaix en la normativa de contractes públics. L’emergència de l’aigua també xoca amb la burocràcia. L’alcalde de Teulada, Raúl Llobell, del PP, ja va insistir, la setmana passada, que la competència del subministrament és del Consorci d’Aigües de Teulada-Benitatxell i de l’empresa concessionària Hidraqua . El Ple de Teulada va aprovar, de fet, instar el consorci que convoque una junta extraordinària per a debatre la possible bonificació de la factura de l’aigua als abonats que no tenen aigua potable, ara tots els dels dos municipis.

L’alcalde de Benitatxell ha posat el focus en el més urgent, que és que les persones majors, aquelles a les quals els costa més desplaçar-se als supermercats a comprar garrafes, tinguen aigua potable.

En el nucli urbà d’este municipi hi ha un supermercat de proximitat (Coaliment). El seu responsable, David, ha explicat, este matí, que han incrementat les garrafes d’aigua potable. Saben que estan en el cor del nucli urbà i que allí viu molta gent gran. Els supermercats de les grans cadenes estan en l’extraradi. Fa falta agafar el cotxe .

L’exemple de Palma de Gandia

Miguel Ángel García sí que ha avançat que este matí ha mantingut una conversa telefònica amb l’alcaldessa de Palma de Gandia (la Safor), Paula Femenía. L’exemple d’este poble, que ha estat deu mesos sense aigua potable (l’ha recuperada esta passada setmana), pot ser de gran ajuda. Allí, l’Ajuntament va aprofitar el romanent de tresoreria per a comprar garrafes i repartir-les entre els veïns dos dies a la setmana.

Mentres arriben les “mesures excepcionals”, l’alcalde sí que ha insistit que urgix que el Consorci d’Aigües de la Marina Alta (depén de la Diputació d’Alacant ) duga a terme la construcció de la nova canonada que unisca Xàbia amb el Poble Nou de Benitatxell i Teulada. Eixa conducció permetrà augmentar el transvasament d’aigua de la dessaladora xabienca. Divendres passat, els alcaldes de Benitatxell i Teulada es van reunir amb l’alcaldessa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, i responsables d’Amjasa, l’empresa municipal de subministrament d’aigua a Xàbia. L’alcaldessa es va comprometre a sol·licitar una reunió urgent amb el president de la Diputació, Toni Pérez, per a traslladar-li que eixa obra és de la màxima emergència. Xàbia està venent 1.500 metres cúbics al dia d’aigua dessalada al consorci de Teulada-Benitatxell. Però eixa aportació s’ha quedat curta i no ha permés que estos dos pobles, els pous dels quals s’han salinitzat, salvaren la crisi hídrica.

Miguel Ángel García ha avançat que en eixa reunió es va arribar a un principi d’acord perquè el consorci compre aigua dessalada a Xàbia durant tot l’any. Així s’evita sobreexplotar l’aqüífer del qual beuen Teulada i Benitatxell, que ara patix intrusió marina. Eixa solució, unida a la de la nova canonada que incrementarà l’aigua que es pot transvasar des de la dessaladora, se suma també a l’obra que ha d’iniciar com més prompte millor el consorci per a ampliar la seua planta dessalobradora i posar en marxa el pou de Canor. Són alternatives per a salvar el desastre d’un altre estiu sense aigua potable.

L’alcalde de Benitatxell ha insistit, com ja va fer el de Teulada la setmana passada, que el que no hi haurà són restriccions d’aigua. El líquid continuarà rajant de les aixetes. Això sí, és salobre. Estos pobles no tenen problemes de quantitat d’aigua, però sí de qualitat. El sodi i els clorurs, indicadors associats a la salinitat, s’han disparat.

Aigua de marraixes per a cuinar i perquè beguen els animals

Mentres, els veïns carreguen garrafes i botelles d’aigua en els supermercats. L’aigua embotellada la utilitzen, a més de per a beure, per a cuinar i per a assaciar la set dels seus animals. Això de comprar aigua embotellada no és una novetat. Ho fan des de fa anys. L’aigua de les aixetes era potable, però la major part dels veïns no en bevia, encara que sí que la utilitzava per a cuinar i llavar fruites i verdures. Ara, el subministrament servix per a fregar, la higiene personal i rentar-se les dents. Això sí, algun veí confessava que després de dutxar-se, la pell se li quedava lleument salada, i que, després de raspallar-se les dents, es rentava amb un got d’aigua embotellada per a llevar-se el sabor de sal.

En els bars i restaurants de Teulada i Benitatxell, també han canviat a la força la rutina. Utilitzen dipòsits omplits amb aigua de garrafes per a fer els cafés. També usen aigua embotellada per a cuinar. És un enfarfec en plena campanya turística, quan treballen a estall.