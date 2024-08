Santiago de Compostel·la, Madrid i Santander, les ciutats favorites dels espanyols per al pont d’agost

Santiago de Compostel·la, Madrid i Santander són les tres ciutats nacionals més buscades pels espanyols per a viatjar durant este pont d’agost , segons les dades arreplegades per GuruWalk. En concret, la capital gallega aglutina un 10 % de les reserves totals, seguida de la capital espanyola, amb el 6 %, i Santander, amb el 5 %. Amb el 4 % de les reserves totals hi ha diverses ciutats de la perifèria espanyola, com Barcelona, Bilbao o la Corunya, acompanyades per dos urbs molt turístiques de l’interior peninsular, com Toledo o Sevilla.

Per zones, les dades arreplegades per GuruWalk demostren una clara preferència dels espanyols pel nord del país. Galícia, Cantàbria, País Basc, Navarra i La Rioja sumen el 50 % del total de les reserves de free tours fetes per espanyols o residents a Espanya per al pròxim pont d’agost.

El centre i l’oest del país (Madrid, Castella-la Manxa i Extremadura), liderats per la ciutat de Madrid, sumen un 15 % del total de les reserves de free tours per al pont. Andalusia ocupa el tercer lloc amb un 14 % de les reserves. Catalunya i Aragó la seguixen amb un 10 % dels booking. La zona del Llevant i Balears (Comunitat Valenciana, Múrcia i Balears) ha sigut triada per un 7 % dels viatgers i es col·loquen a la cua de les zones preferides per a fer free tours en estes dates. Finalment, Canàries suma un 4 % de les reserves fetes per espanyols per al pont. Un 20 % dels espanyols que han fet una reserva en GuruWalk per a estes dates ha seleccionat una destinació espanyola.

Destinació internacional

Del 80 % restant, un 84 % ha triat una destinació europea per a passar el pont més popular de l’estiu, un 7 % ha decidit viatjar fins a Àsia per a passar uns dies, un 4 % ha optat per fer el salt fins a Sud-amèrica, un 3,5 % ha fet una reserva en algun dels països d’Amèrica del Nord i només un 1 % ha optat per un país d’Àfrica. Per part seua, la xifra d’espanyols que viatgen des de l’estiu europeu fins a l’hivern d’Oceania no arriba ni a l’1 %.

Els països més sol·licitats pels espanyols per al pont d’agost són Espanya (20 %), Itàlia (15 %), Portugal (7 %), el Regne Unit (6 %), França (5 %), Croàcia (3,5 %), Alemanya (3,5 %), Hongria (3,5 %), Bèlgica (3 %) i el Japó (3 %). En total, segons les dades de GuruWalk, els espanyols viatjaran durant este pont a un total de 61 països distints de tot el món. Budapest, Roma i Londres són les ciutats estrangeres més demanades pels espanyols. Seguides d’altres clàssics com Praga, les lusitanes Lisboa i Porto o les ciutats italianes de Milà i Venècia.