Sufoquen a tot córrer un incendi a la urbanització més exclusiva de Xàbia

Foc en la Corona! Els veïns i turistes van alçar anit la vista i van veure les flames a la part alta de la urbanització més exclusiva de Xàbia, la Corona, els xalets de la qual "grimpen" pel vessant de la Plana, el contrafort del Montgó que acaba en el cap de Sant Antoni. L'incendi es va declarar al voltant de les 21.45 hores i va deslligar alarma. Es temia que poguera propagar-se al parc natural del Montgó. A més, en la Corona hi ha molts xalets i a dalt, a la Plana, hi ha casetes rurals disperses. El foc es va deslligar al final del carrer La Sella, just a la part alta de la citada urbanització. Aquest carrer és un "cul-de-sac", un atzucac; és a dir, no té eixida.

Els bombers sufoquen el terreny calcinat. A baix, la badia de Xàbia il·luminada / POLICIA LOCAL DE XÀBIA

El foc va afectar matoll i bosc baix. En eixe terreny no hi ha pins. Van cremar uns 300 metres quadrats.