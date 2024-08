Teulada Moraira instal·larà dipòsits d'aigua potable en els seus dos nuclis urbans

El ple de l'Ajuntament de Teulada, que s'ha celebrat aquesta mateixa vesprada, accepta la delegació de competències per part del Consorci Teulada-Poble Nou de Benitatxell per a la compra d'aigua. El municipi de Teulada Moraira rebrà un 67,40% dels 100.000 euros que es destinaran per a això.

L'alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha assegurat que l'equip de govern ha decidit optar per les cisternes d'aigua, perquè entenen que és més econòmic (i, per tant, es poden adquirir més litres d'aigua) i més compromés amb el medi ambient (per l'augment de plàstic que suposaria l'aigua embotellada).

Dipòsits en el camp de futbol i el poliesportiu de les Sorts

Així mateix, l'edil ha confirmat que ja s'han iniciat els tràmits per a la instal·lació de dos dipòsits d'aigua que, previsiblement, estaran situats en el camp de futbol de Teulada i en la pista roja del poliesportiu Les Sorts de Moraira. Seran les persones abonades al servici d'aigua potable a Teulada Moraira les que podran proveir-se de 20 litres per setmana.