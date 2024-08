Benicàssim espera ja el Rototom

El Rototom Sunsplash està a punt de començar, un any més, a Benicàssim. El recinte que acull els festivals més nombrosos de la localitat castellonenca ultima la seua posada a punt per a acollir, en este cas, els amants de la música reggae i la cultura rastafari i jamaicana.

Després de quasi tres dècades després del seu inici —la de 2024 serà la 29a edició—, l'organització avança que el festival compta amb una vintena d'espais musicals i extramusicals, que acollirà milers de persones de divendres a dimecres.

En concret, s'han preparat per a este any set escenaris, una desena d'àrees extramusicals, zones verdes i espais per al descans, dos mercats, un restaurant a l'aire lliure amb 30 propostes gastronòmiques, una galeria d'art i múltiples servicis.

En "la major trobada entorn de la música jamaicana d'Europa", segons l'organització, esperen Alborosie, SFDK, Kemadito Sound, Yugo Taguchi i Greenlight, Serena i Lasai, Agobun, Coco & Rowsi, Los Chikos del Maíz, Green Valley, Iseo & Dodosound, Jesse Royal, Skarra Mucci, Mo’Kalamity, Jah Lil, Naomi Cowan i Khalia; Bia Ferreira, Pure Negga o Alpha Blondy, entre altres artistes en cartell. A més, Black Uhuru oferiran a Benicàssim el seu únic concert a Espanya.

En esta edició, les xarrades del Fòrum Social es traslladen al Teatre Municipal de Benicàssim.