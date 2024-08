Canvi important en el reconeixement de les incapacitats permanents: no seran com abans

A la fi de juliol el Consell de Ministres remetia al Congrés dels Diputats el veto als acomiadaments automàtics d'un treballador davant una incapacitat sobrevinguda, una reforma de l'Estatut dels Treballadors que ara haurà de ser aprovada per la Cambra Baixa.

Quan això succeïsca, aquells empleats que desitgen continuar treballant, i puguen fer-ho, estaran en el seu dret de sol·licitar a la seua empresa una adaptació del seu lloc i podran cobrar, mentre això succeeix, una prestació pública durant tres mesos, temps màxim que té l'empresari per a atendre la petició.

Actualment, una incapacitat sobrevinguda -siga provocada per un accident o per una malaltia- que impedisca a un treballador exercir la tasca que ve desenvolupant és causa lícita d'acomiadament.

Després de la reforma, el destí del treballador serà a les seues mans: o s'acull a la incapacitat permanent que li reconega un metge o demana seguir en la seua empresa, que estarà obligada a adaptar-li el lloc si això no suposa una "despesa excessiva" per a la companyia. Els treballadors tindran un mes per a prendre eixa decisió. D'altra banda, eixes "despeses excessives" quedaran determinats pel projecte de llei que es tramita, deixant clar allò que seria un esforç inassumible per l'empresa.

Els canvis normatius busquen “protegir més eficaçment l'ocupació de les persones amb discapacitat”.