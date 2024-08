Cau des de 5 metres en el penya-segat del Moraig en Benitatxell

En els escarpats penya-segats de la Marina Alta és fàcil fer un mal pas i patir un accident. Això li ha ocorregut aquesta vesprada a un banyista de 31 anys. Ha patit una caiguda d'uns 5 metres en el penya-segat que està al sud de la cala del Moraig, en el litoral del Poble Nou de Benitatxell. És una zona molt abrupta i de molt complicat accés coneguda com el Racó de l'Illot.

Els participants en una excursió en caiac han vist a l'home accidentat. Ells han donat la veu d'alarma. Han anomenat al 112. Ràpidament s'ha activat el rescat. Han arribat amb moto aquàtica els socorristes del servici de platges de Benitatxell (operat per SVS). Han contactat amb el ferit, que estava conscient.

L'escarpada costa on el banyista ha patit la caiguda / INFORMACIÓN

Evacuat en helicòpter

Evacuar-ho per terra era impossible. També han arribat fins ell agents de la Policia Local, voluntaris de Protecció Civil i bombers. Ho han atés. S'ha decidit rescatar-ho per l'aire. S'ha mobilitzat al grup de rescat del consorci de bombers d'Alacant, que l'està evacuant en l'helicòpter Alpha 01. Abans, han baixat de l'helicòpter el metge del grup de rescat i altres rescatadors i han estabilitzat al ferit, que està greu. Mentre, l'embarcació del servici de platges de Moraira donava suport per mar.

L'helicòpter l'ha portat al parc de bombers de Dénia, on esperava un equip mèdic del SAMU. Després d'assistir-li el metge i els sanitaris, una ambulància de Suport Vital Bàsic l'ha traslladat a l'hospital de Dénia.