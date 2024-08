Cristina Vallès: 'Qui demana una eutanàsia no necessita a un jutge per a parar-la'

L'aplicació del dret a l'eutanàsia ha tornat a l'actualitat arran del cas d'una jove de 23 anys de Barcelona, en cadira de rodes després d'un intent fallit de suïcidi, la sol·licitud de mort assistida de la qual, autoritzada per la Comissió de Garanties i Avaluació, ha sigut paralitzada cautelarment per una jutgessa arran de la petició del pare de la dona, que argumenta que la xica no està en ple ús de les seues facultats i que ha canviat d'opinió sobre la seua eutanàsia diverses vegades. El cas ha sigut portat als tribunals per Advocats Cristians en representació de la família de la jove.

Aquest cas ha posat en alerta a les entitats en defensa del dret a morir dignament, que veuen un intent de forces conservadores per a posar traves a l'aplicació de la llei. Abordem l'assumpte amb Cristina Vallès, presidenta de Dret a Morir Dignament (DMD) a Catalunya.

Com valora la decisió de la titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona?

Primer de tot, aquesta no és una decisió final. S'ha de pronunciar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En segon lloc, ens disgusta que un cas d'eutanàsia isca a la llum així. Aquests casos s'haurien de tractar en la intimitat. No ens sembla bé aquesta exposició pública del cas d'aquesta xica. I, en tercer lloc, la llei contempla un procés molt llarg i molt garantista abans d'autoritzar una eutanàsia. Amb molts metges i juristes implicats, amb un nivell de professionalitat importantíssim. Que una família puga desbaratar tota una llei és molt greu. Només la mateixa persona pot demanar l'eutanàsia i només ella pot revocar-la. No pot ser que la justícia servisca per a frenar processos en els quals no hauria d'intervindre. Qui demana una eutanàsia no necessita a un jutge per a parar-la.

La seua entitat veu en aquest cas una maniobra conservadora.

S'han aprofitat del cas per a posar traves a una llei que els partits polítics que s'oposaven no van poder parar en el Congrés i el Senat. Tot això és un circ, un muntatge irreal totalment innecessari.

Què esperen del TSJC?

Que recapte tota la informació i que dictamine explicant bé la seua postura. Estarem en una situació perillosa si un advocat pot revertir l'opinió d'una Comissió de Garantia i Avaluació. Esperem que no es cree un precedent i que es respecte la llei.

La família addueix els trastorns mentals de la jove i que no està en ple ús de les seues facultats mentals. L'eutanàsia està prevista per a persones amb malalties mentals?

Sí, encara que en alguns moments han sorgit dubtes, la llei en cap moment discrimina entre malalties, només exigeix que es patisca una malaltia greu, sense possible cura i que es patisca un sofriment greu i incapacitant. Si la malaltia mental està en aquest context, és possible presentar la sol·licitud.

El procediment és distint en el cas que se sol·licite per malaltia mental?

Davant un dels recursos interposats, el Tribunal Constitucional va dir que si una malaltia no és somàtica, no es pot sol·licitar encara que l'última paraula la tenen els metges. Però la classificació entre malalties somàtiques, que vol dir que són físiques, i no somàtiques no s'utilitza ja en medicina, per la qual cosa el Ministeri de Sanitat el va esmenar amb un manual de bones pràctiques que indica que en les sol·licituds motivades per malaltia mental es requereix una avaluació psicopatològica exhaustiva, per part d'un especialista, que permeta discernir entre malalties diagnosticades i recurrents en el temps de mers símptomes de depressió o ansietat moderats. Un dol normal, per la pèrdua d'un familiar o per una separació, no és susceptible que se li aplique l'eutanàsia. Però una malaltia mental diagnosticada i recurrent en el temps, no recuperable, sí.

Com pot el sol·licitant demostrar què està en plenes facultats per a prendre la decisió?

En tots els processos, el sol·licitant ha de demostrar que és competent respecte a la seua malaltia, és a dir, que entén què té i què li ocorre, quines són les conseqüències dels tractaments i de rebutjar-los i, al mateix temps, que entén què és l'eutanàsia.

És freqüent que els sol·licitants, a mitjan procés, canvien d'opinió o sol·liciten una pròrroga, com va fer l'afectada, que va dirigir una carta a la Comissió de Garanties per a sol·licitar un ajornament i l'endemà va revocar la seua decisió?

No. El que és molt comú és que al final del procés, quan l'eutanàsia és aprovada, algunes persones sol·liciten un ajornament en l'aplicació perquè ja tenen la resolució del seu cas i volen acomiadar-se amb tranquil·litat o que no els coincidisca amb un esdeveniment familiar, per exemple amb el part d'una filla. Si demanen un ajornament, no és necessari reiniciar el procés; si és una renúncia, sí.

Hi ha límit temporal en l'ajornament?

Això ha quedat en mans de les comunitats, però a Catalunya el màxim són sis mesos, encara que si la persona vol allargar aquest ajornament, simplement ha d'entrar en contacte amb la Comissió de Garanties i demanar-ho.

Hi ha precedents de processos paralitzats judicialment perquè el malalt pateix una malaltia mental?

Emmarcat en malaltia mental, no. Però hi ha un precedent d'una sol·licitant amb una malaltia neurològica, la mare de la qual, secundada per Advocats Cristians, va impedir l'entrada dels metges en el domicili i finalment el cas va ser resolt per l'Audiència, que va dir que la sol·licitant tenia dret a seguir amb la seua demanda.

És freqüent que els familiars s'oposen i arriben als tribunals per a frenar la prestació?

No. A vegades hi ha familiars que intenten convéncer al pacient que no ho faça, però no solen arribar als tribunals perquè la família veu el sofriment de la persona i entén que encara que faça mal moltíssim, la persona té dret a decidir i els que estan al voltant poden tindre les seues reticències, però, en general, acompanyen al sol·licitant.

Què diria a aquestes persones que s'oposen a l'eutanàsia?

Que en general, l'eutanàsia dona més temps de vida que quitació. En els suïcidis anteriors a l'aprovació de llei, hi ha testimoniatges de persones que van gravar la seua mort perquè quedara constància que ho havien fet per si mateixos, abans d'empitjorar. Eixes persones, amb l'eutanàsia, allarguen la seua situació perquè tenen la tranquil·litat que poden sol·licitar la prestació quan ells vulguen. En el fons, dona més vida que quitació i estem parlant que hi ha poques eutanàsies perquè la gent que pot sol·licitar-lo és poca, atés que són casos amb malalties #greu.

En els tres anys que porta en vigor la llei, la meitat de sol·licituds no han prosperat. Per què?

Moltes persones moren abans que se'ls aplique l'eutanàsia, és una cosa que ens preocupa i té a veure amb dues situacions. D'una banda, malalts, sobretot oncològics, que retarden molt el moment d'iniciar la sol·licitud perquè sempre hi ha un tractament més i no tenen clar si estan a punt de morir. Un altre motiu és que s'allarga molt el procés, la mitjana són 75 dies quan la llei marca que hauria d'aplicar-se en 35 dies. De vegades es deu al fet que el metge responsable no inicia el procés en el seu moment perquè té molta faena o perquè és objector de conveniència, és a dir, dels quals pensen ‘ara no em va bé’. De vegades hi ha errors administratius o hi ha problemes per a trobar al metge consultor. Altres causa perquè no prospere és que la comissió haja considerat que no es dona algun dels requisits.

Quines autoritats o comunitats són les que estan posant més traves?

En general, les comunitats governades pel PP. L'oposició que no van poder tirar avant en les Corts ara, d'alguna manera, l'estan exercint administrativament.

Què proposa DMD per a millorar l'aplicació de la llei?

Demanem que el procés siga més àgil, 75 dies, de mitjana, és una barbaritat. I ens agradaria tindre més clar els motius de denegació. Les comissions han de publicar cada any un informe, però hi ha comunitats que no el publiquen i, per tant, les causes de denegació no queden clares. Una altra qüestió important és que s'informe la ciutadania d'aquest dret i dels documents de voluntats anticipades, perquè una persona puga deixar per escrit els seus desitjos en el final de la vida.