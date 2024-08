Detingut a Múrcia per assetjar sexualment a menors d'edat

Agents de la Policia Nacional han detingut a Múrcia a un home per, presumptament, assetjar sexualment a menors d'edat, tots homes, segons van informar fonts del Cos en un comunicat.

La investigació policial ha demostrat que l'individu es guanyava la confiança dels menors i de les seues famílies, compatriotes de l'arrestat, als quals oferia el seu suport quan arribaven a Espanya.

D'esta manera, aconseguia entaular amistat amb les seues mares, oferint-se per a quedar-se a cura dels menors quan s'anaven a treballar, i fins i tot jugava amb els xiquets al parc i els donava regals amb la finalitat d'obtindre imatges de contingut pornogràfic.

Les investigacions es van iniciar a Ponferrada (Lleó), després de la denúncia presentada per una dona en la qual manifestava que un home, al qual consideraven amic de la família, estava pressionant al seu fill de 16 anys perquè li enviara fotos i vídeos de contingut sexual.

Els investigadors van centrar els seus esforços a obtindre dades sobre el 'modus operandi' de l'home, així com a localitzar a altres possibles víctimes. Les perquisicions realitzades els van portar fins a Múrcia, on s'havia desplaçat per motius laborals. En els registres realitzats de manera simultània a Ponferrada i Múrcia es van intervindre un ordinador i divers material de contingut pedòfil.

En el moment del seu arrest se li va intervindre un terminal telefònic del qual es van obtindre nombroses evidències digitals. Així, després de l'anàlisi informàtica dels dispositius es van localitzar imatges d'altres víctimes, totes elles homes menors d'edat.

Del terminal intervingut s'han recuperat converses d'alt contingut pedòfil amb altres menors, per la qual cosa la Policia Nacional manté la investigació oberta, amb la finalitat d'identificar a altres possibles víctimes.

Després de la detenció de l'individu, el jutge va decretar la mesura cautelar d'ingrés a la presó incondicional i el secret de les actuacions.