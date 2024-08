Els dipòsits d'aigua potable ja són al carrer a Teulada i ara falta omplir-los

El continent està. Ara falta el preuat contingut. L'Ajuntament de Teulada ja ha col·locat en l'aparcament del camp de futbol del nucli de Teulada (el de la imatge) i en la pista roja del poliesportiu de Moraira els dipòsits als quals els veïns podran acudir a omplir les seues marraixes. Aquesta és la solució d'emergència per la qual ha apostat aquest consistori després de quedar-se el municipi sense subministrament apte per al consum. Demà divendres el centre urbà de Teulada i les urbanitzacions compliran dos setmanes sense aigua potable. Mentres, el Poble Nou de Benitatxell i el nucli de Moraira arribaran a la primera setmana sense poder utilitzar l'aigua de l'aixeta per a beure, cuinar i llavar aliments.

Els dipòsits de Teulada Moraira ja són al carrer. Ara falta omplir-los d'aigua. En les pròximes hores, acudiran els camions cisterna. L'ajuntament tampoc ha difós encara quin sistema s'establirà perquè els veïns puguen acudir a omplir les seues garrafes. Els dipòsits estan protegits del sol amb un envelat. A més, s'han instal·lat en llocs públics que es poden tancar a les nits.

Els dipòsits estan protegits amb un tendal per a mantindre'ls a l'ombra. / A. P. F.

És probable que, igual que el Poble Nou de Benitatxell, Teulada Moraira pose demà ja en marxa l'alternativa que ha triat per a evitar que els seus veïns es vegen forçats a comprar marraixes i botelles d'aigua potable en els supermercats. A més d'estar obligats a carregar marraixes, es gasten un pic a comprar aigua embotellada.

L'Ajuntament de Benitatxell inicia demà, a les 10 hores, el repartiment de marraixes d'aigua potable. Per a eixe primer dia (la distribució es farà fins a les 13 hores), s'han preparat 3.840 garrafes. El dimarts es repartirà una altra remesa de 3.840 garrafes.

Aigua salobre

El Consorci d'Aigües que comparteixen aquests dos pobles (l'empresa concessionària de subministrament és Hidraqua) va aprovar este dimarts delegar en els dos ajuntaments la possibilitat d'adoptar mesures excepcionals perquè els seus veïns es puguen proveir d'aigua potable. De l'aixeta ix aigua, però és salobre i els nivells de sodi i clorurs superen els permesos per la normativa. El subministrament servix per a la higiene personal. El consorci ha destinat cent mil euros (el 67,4% per a Teulada Moraira i el 32,6% per a Benitatxell) al fet que estos pobles compren aigua potable i la distribuïsquen entre els seus veïns.