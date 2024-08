Un embolic administratiu acaba amb un expedient pel rodatge del vídeo de Katy Perry

Embolic administratiu en el si del Govern balear pel videoclip ‘Lifetimes’ que l'artista estatunidenca Katy Perry va gravar el mes de juliol passat en diferents localitzacions d'Eivissa i Formentera. Entre elles, l'illot de s’Espalmador, situat dins de l'àrea d'acció del Parc Natural de ses Salines i, pel que sembla, sense l'autorització de la conselleria balear d'Agricultura, Pesca i Medi natural.

Des de la direcció general de Medi natural, pertanyent a esta conselleria, s'ha obert un expedient de diligències prèvies contra l'empresa responsable de la gravació, a pesar que aquesta última, The Pedaler Fims, va presentar una petició formal a la direcció general de Costas i Litoral, un organisme que pertany a la conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua, que hauria d'haver traslladat aquest document a Medi natural.

Així, una aparent falta de comunicació entre dos conselleries del Govern balear o, més probablement, els dilatats temps de tramitació, han desembocat en "l'inici d'actuacions prèvies d'investigació" contra la productora, segons van confirmar ahir des de la conselleria. Una portaveu de la mateixa va voler deixar clar que "en cap cas es tractaria d'un delicte per infracció mediambiental", ja que, tal com arreplega el punt 2 de l'article 65 del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), "la filmació de reportatges fotogràfics, cinematogràfics, videogràfics o de qualsevol altra manera que implique la presa d'imatges amb qualsevol mitjà i format amb una finalitat publicitària o exhibició comercial, requerix de l'autorització expressa de la conselleria competent en matèria de medi ambient".

"L'única petició que tenim a través de la direcció general de Costes és per a un rodatge en el mateix lloc amb dates de gravació en setembre de 2024", van afirmar ahir des d'Agricultura a este diari. "Així que només podem continuar afirmant que la promotora va gravar sense una autorització firmada nostra", van concloure.

La productora es defén

Per part seua, Santiago Martín, productor executiu i amo de The Pedaler Films, l'empresa eivissenca encarregada de la producció del vídeo, va mostrar ahir la seua sorpresa per la polèmica suscitada. "El primer que vull expressar és el meu màxim respecte per la conservació del medi ambient", va declarar: "Soc enginyer ambiental de formació i mai se m'ocorreria fer res que poguera perjudicar un espai protegit". "Tot l'equip de gravació estava compost per sis persones, amb una sola càmera, i per descomptat que no estava previst que Katy Perry es pujara a una de les dunes de s’Espalmador", va explicar Martín, que va continuar: "Però va sorgir així, potser per l'ambient distés del rodatge i només va durar uns segons", va argumentar.

Sobre el tema de l'autorització per al rodatge, Martín va assegurar: "Es van demanar tots els permisos necessaris i es van complir tots els procediments, com porte fent amb la productora des de fa huit anys". A pesar això, va admetre que, per la urgència imposada per la curta estada de la cantant a les Pitiüses, van començar la gravació "sense ser conscients" que no tenien en mà el permís de la conselleria de Medi natural: "Estava convençut que, una vegada presentada la sol·licitud a Costes i Litoral, la paperassa seguiria el seu curs i l'autorització estaria llesta en qüestió de dies".

"Estem parlant d'una cantant internacional amb una projecció extraordinària que ha mostrat Eivissa al món d'una manera molt positiva i natural", va considerar. "Qualsevol influenciador pot gravar un vídeo i mostrar-lo als seus seguidors sense cap mena de permís, però per a realitzar una producció cuidada, respectuosa i beneficiosa per a les Pitiüses ens trobem amb moltes traves administratives", va reflexionar Martín, abans d'assegurar: "Si hem de pagar alguna sanció, ho farem sense problemes".