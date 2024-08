Katy Perry es defén per la gravació del seu videoclip a Eivissa i Formentera

La resposta de Katy Perry no ha tardat a arribar davant la notícia de la investigació oberta pel Govern per a determinar si el rodatge del seu últim videoclip ha tingut impacte mediambiental en les dunes protegides de l'illot de s’Espalmador, que forma part del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

La discogràfica de la cantant estatunidenca, Capitol Records, s'ha vist obligada a emetre un comunicat. Sosté que una productora local els va assegurar que comptaven amb els permisos pertinents per a rodar l'últim videoclip de l'estrela, Lifetimes, que inclou escenes en les quals apareix ballant i saltant en diferents llocs de les Pitiüses, com en Dalt Vila, a Eivissa, en una discoteca i en paratges naturals, com l'interior del sistema de dunes de l'illot de s’Espalmador, dins d'una zona delimitada en la qual s'indica que està prohibit el pas.

Sobre aquest tema, la conselleria de Medi natural va confirmar aquesta setmana l'obertura de diligències prèvies, encara que no es va concretar si s'investiga un possible delicte contra el medi ambient ni si serà sancionada la cantant. Es va adduir que dependrà de la investigació. Ara bé, des de la Conselleria es va explicar que la productora responsable del videoclip no tenia autorització per a rodar en l'espai natural ni tampoc l'havia sol·licitada.

Com arreplega The Independent, un portaveu de Capitol Records ha declarat: "La productora de vídeo local ens va assegurar que s'havien aconseguit tots els permisos necessaris per al vídeo".

"Des de llavors hem sabut que un permís estava en tràmit, encara que se'ns va autoritzar verbalment a seguir avant", continua el portaveu. "El nostre equip local va sol·licitar el 22 de juliol un permís per a aquest lloc concret a la Direcció General de Costes i Litoral", explica.

"El nostre equip --continua-- va rebre autorització verbal el 26 de juliol per a procedir al rodatge el 27 de juliol. Complim totes les normes associades al rodatge en aquesta zona i tenim el màxim respecte per aquest lloc i pels funcionaris encarregats de protegir-lo", conclou.

Katy Perry, habitual visitant de Balears, va estrenar el videoclip, en el qual a més apareix menjant una Quely Merienda, el passat 8 d'agost.