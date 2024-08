Katy Perry podria ser multada per gravar el seu últim videoclip en un espai protegit d'Eivissa sense permís

La Conselleria de Medi natural del Govern balear ha obert una investigació per a determinar si el rodatge de l'últim videoclip de la cantant estatunidenca Katy Perry ha tingut impacte mediambiental en les dunes protegides de l'illot de s’Espalmador, que forma part del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

L'estrela nord-americana ha rodat el seu últim videoclip, 'Lifetimes', a les illes d'Eivissa i Formentera, amb escenes en les quals apareix ballant i saltant en diferents emplaçaments, com a zones urbanes, una concorreguda discoteca i en paratges naturals, com l'interior del sistema de dunes de s’Espalmador, dins d'una zona delimitada per pals i cordes que indiquen que està prohibit el pas, en la qual també hauria estat tot el seu equip de gravació.

Des de la Conselleria han confirmat aquest dimarts que s'han obert diligències prèvies, encara que no han concretat si s'investiga un possible delicte contra el medi ambient ni si serà objecte de sanció, ja que totes dues qüestions s'hauran de determinar durant la investigació.

També han explicat que la productora responsable del videoclip no tenia autorització per a rodar en aquest espai natural, ni tampoc l'havia sol·licitada.

Al costat de la famosa platja de ses Illetes de Formentera, les dunes de s'Espalmador configuren el sistema de dunes millor conservat de Balears i té un “gran valor ecològic”, indica el Govern balear en la seua web turística.

S'Espalmador és un illot privat situat al nord de l'illa de Formentera i forma part des de 1980 del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Té aproximadament 2,9 quilòmetres de longitud i 800 metres d'amplària (137 hectàrees).

Katy Perry no és l'única estrela nord-americana que ha aprofitat la seua estada a Eivissa i Formentera per a treballar. L'actor Will Smith ha triat l'estudi de gravació d'un hotel de luxe del nord d'Eivissa per a gravar la seua última cançó.

Smith ha compartit en la xarxa social Instagram un ‘reel’ titulat ‘Eivissa sunset vibes’ on apareix rapejant i cantant part de la seua cançó, amb imatges de la posta de sol des d'Eivissa i acompanyat per amics.