Un parèntesi de només 24 hores: la calor tornarà a fer efecte a partir del cap de setmana

El gràfic torna a mirar cap amunt i la treva s’acaba. Si va haver-hi qui va creure que podia recuperar el llençol per a dormir davant del descens del mercuri que va arribar després de la tempesta, que vaja oblidant-se’n. La línia de les temperatures recuperarà, a partir d’este cap de setmana, el seu lloc per damunt dels números de la mitjana dels últims anys. Així, segons les previsions que oferix Aemet, s’espera que a partir d’este divendres es visca un increment de les temperatures —tant les màximes com les mínimes— que anirà a més a partir de dissabte i que, després d’una xicoteta vall diumenge i dilluns, tornarà de nou a tirar cap amunt la setmana que ve, recuperant els nivells previs en els quals s’estaven movent els termòmetres fins ara el mes d’agost.

Les temperatures no són l’únic efecte que deixa el pas de la DANA per la Comunitat Valenciana. Les tempestes també van suposar l’impacte de més de 1.500 llamps en el territori valencià, segons va informar la delegació valenciana de l’Agència Estatal de Meteorologia. On més, a la Marina Alta, 233, seguit del Baix Segura, on van descarregar 152 rajos; la Vall d’Albaida, on van impactar-ne 140, o l’Alacantí, amb 97. Per espai temporal, la majoria van ser entre les 12 i les 14 hores de dimecres, especialment en la zona de les comarques centrals.

Un dels rajos que va quedar capturat no només per les imatges de seguretat o videoaficionats sinó per les seues conseqüències materials va ser en la localitat d’Ayora, on un d’estos va ocasionar xicotetes destrosses en l’ermita de Sant Josep d’esta localitat. Segons la informació d’Aemet, este raig va quedar registrat a les 14.54 hores amb una polaritat negativa i intensitat de -5.9 kA. El raig va obrir un xicotet forat en la façana just al costat de la finestra a on es despenja la campana.