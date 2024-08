El programa per a provar la setmana laboral de 4 dies acumula 10 mesos de retard i sense aparença d'arrancar

Mentre països com Portugal o el Regne Unit ja han presentat les conclusions sobre els efectes de reduir la jornada laboral de cinc a quatre dies a la setmana, Espanya encara no ha iniciat el seu propi programa pilot. Si bé les bases de l'orde del Ministeri d'Indústria -departament encarregat de gestionar esta iniciativa- indicaven que a l'octubre del 2023 l'experiment arrancaria i les 41 empreses que voluntàriament es van apuntar començarien a treballar quatre dies a la setmana mantenint les plantilles el mateix sou, hui dia l'experiment seguix congelat.

"És una vergonya, creem unes expectatives als nostres treballadors que després no hem pogut complir. I ni tan sols ens han donat una explicació o ens han informat si el programa començarà algun dia o si ja el donen per descartat”, afirma en conversa amb El Periódico Joan García, gerent de *Publiservei, una impremta que figura entre les 41 pimes del sector industrial que es van presentar i van ser acceptades per a participar del programa pilot. Este concedia fins a 200.000 euros en subvencions públiques per a compensar el previsible augment de gastos que implicaria les companyies continuar pagant el mateix als seus treballadors per menys hores a la setmana.

Les empreses participants havien de presentar un pla de viabilitat i reorganització per a acreditar que podrien sostindre el passar de cinc a quatre dies de treball a la setmana. L'ajuda pública estava pensada per a compensar part dels gastos, però les companyies es comprometien a aguantar un mínim de dos anys la reducció i fer els canvis interns necessaris, a fi de guanyar productivitat, per a sostindre el nou model més enllà del que durara la subvenció.

Publiservei, igual que la resta de 40 companyies acceptades per al pilot, van fer eixe treball previ de planificació, però l'Administració no els ha correspost i porten 10 mesos esperant. “Et fan quedar com un titella, perquè el teu has venut davant els teus treballadors i en els mitjans que reduiràs la jornada laboral a quatre dies a la setmana i no he pogut complir”, afirma García. EL PERIÓDICO va ser el primer medie que en el seu moment va contactar amb esta impremta per a conéixer la seua voluntat de participar en el pilot.

"Jo continue creient en què hem de reduir la jornada, és el futur i hem d'avançar-nos. Si al final el programa tira #avant participarem, sens dubte”, reitera. El problema és que des del Ministeri d'Indústria no tenen clar si acabaran activant el programa. L'associacionisme empresarial va criticar l'excés de burocràcia i requeriments que exigia el Ministeri per a participar i això es va acabar plasmant en un escàs nombre de voluntaris. Dels 10 milions pressupostats, el Govern no hauria gastat més de tres milions d'haver-se iniciat el programa.

De moment, a Espanya l'únic experiment públic que s'ha efectuat sobre la setmana laboral de quatre dies va ser l'efectuat per l'exalcalde de València Joan Ribó, que a l'abril de 2023 va reubicar alguns festius i va aconseguir que durant un mes sencer tots els dilluns foren firats. El 65% dels valencians li van donar un notable alt a l'experiència.

Un pacte pendent des de 2021

La iniciativa del programa pilot dels 4 dies va nàixer ja torta. El seu germen està en un 'intercanvi de cromos' entre Més País i el PSOE. Els d'Íñigo Errejón -hui integrats a Sumar- van donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat de 2021 a canvi d'eixa partida de 10 milions d'euros per a testar la setmana laboral de quatre dies. La iniciativa va caure en el Ministeri d'Indústria, que mai va veure com a seua la mesura i la va encaixar més com una obligació. Des de gener del 2021, quan es va anunciar el pacte, fins hui han sigut tres els ministres que han passat per la cartera d'Indústria -Reyes Maroto, Héctor Gómez i, l'actual, Jordi Hereu- i el pilot encara no ha arrancat.

Altres països que sí han materialitzat els seus experiments, com la veïna Portugal, han acreditat que treballar menys i cobrar el mateix és possible en determinats casos. Amb canvis interns, estalvi de temps de determinades tasques, integració de noves tecnologies i, en uns certs casos, noves contractacions, les companyies poden mantindre la rendibilitat i dotar de més qualitat de vida als seus empleats, especialment quant a salut mental. En el cas portugués, en el qual també van participar 41 empreses, el nombre de treballadors amb ansietat o estrés va caure un 35%.

Un altre informe internacional publicat sobre aquest tema, el primer que va arreplegar una experiència simultània en diferents països, va mesurar les experiències de 33 empreses i 906 treballadors del Regne Unit, els Estats Units, Austràlia, Irlanda, Nova Zelanda i el Canadà. Algunes de les seues conclusions van ser que l'absentisme es reduïx en un 30%, el nombre de treballadors que diuen patir 'burnout' baixa un 67% i es reduïx en una hora de mitjana a la setmana el temps que passa cada empleat de mitjana en desplaçaments del treball a casa o de casa al treball.