Rabolagartija: tres dies de música amb 50 grups a Villena

Villena s'obri a tots els estils musicals a partir d'aquest dijous amb la nova edició del festival Rabolagartija, que ocupa l'espai que han deixat estos dies en el Poliesportiu Municipal després de la descàrrega de rock dur i heavy metall oferit en Leyendas del Rock . Este segon gran festival, que se celebra del 15 al 17 d'agost, concentrarà a mig centenar d'artistes i bandes i preveu reunir a entre 8.000 i 10.000 persones en cada jornada, segons han indicat des de l'organització.

En el mateix espai que el Leyendas, Rabolagartija compartix el muntatge i les infraestructures instal·lades la setmana passada per a este festival d'estiu, un dels més populars i concorreguts de la Comunitat Valenciana, que celebra este cap de setmana la seua octava edició.

Eclecticisme, varietat i diversió són les senyes d'identitat d'este festival apte per a tots els públics -que pren el seu nom del fet que la gent mai està quieta amb tanta música, com la cua de la sargantana en desprendre's- i que conjuga a la perfecció el suport a les bandes de la zona i l'impuls a la música creada per dones amb actuacions de primer nivell que transiten del rock a l'ska passant pel rap, el reggae, la música electrònica o la de cantautor.

Imatge del festival l'any passat / ÁXEL ÁLVAREZ

El festival és una aposta per les bandes valencianes, amb propostes com El Último Ke Zierre, Xavi Sarrià, Niuss, Mafalda, Cactus, Colomet o els Alademoska, així com per la presència de bandes femenines o amb un pes majoritari de les dones, com Maluks, Balkan Paradise Orchestra, Ketekalles o les raperes Sara Socas i Elane.

Tot això en un cartell encapçalat per tres pesos pesats del rock dur, l'hip hop i la música més ballable i divertida, com són Soziedad Alkohólika, SFDK i La Pegatina, i que presenta a més una proposta variada i ballable que transita del rock al flamenc passant per la rumba, el reggae o el rap, així com de bandes emergents a pesos pesants de l'escena com Rulo y la Contrabanda, Muchachito Bombo Infierno, Chambao, Green Valley, Rayden, Ladilla Rusa, Lendakaris Muertos o El Canijo de Jerez, entre altres actuacions.

El recinte

Tant Leyendas del Rock com Rabolagartija se celebren en el Poliesportiu Municipal de Villena, una cura i enorme recinte dotat amb gespa natural, pista d'atletisme, piscines, pistes cobertes i àrees arbrades per al descans dels assistents que alberguen una àmplia varietat de llocs de menjar i mercat ambulant.

A tan sols uns metres del recinte es troba la zona d'acampada, 130.000 metres quadrats dividits en àrees de pagament (barrades, vigilades i amb ombra) i gratuïtes (zones d'acampada lliure i aparcament per a cotxes i autocaravanes).

Abonaments, entrades i tota la informació en: https://www.rabolagartija.com/