“Vaig fer una cosa dolenta, vaig matar a la meua dona amb un ganivet”: la confessió del detingut a Vigo pel crim masclista de Valladolid

“Em trobe molt malament, vaig fer una cosa dolenta”, va dir primer nerviós, tremolós i agitat, esclafint a plorar. Poc després, espontàniament, va confessar l'homicidi: “Vaig matar a la meua dona clavant-li un ganivet”. Juan Carlos S.J.M., de 49 anys, és l'home detingut el dilluns a la vesprada a Vigo com a presumpte autor del crim masclista del barri de Pajarillos de Valladolid, que havia sigut descobert a primera hora d'eixe mateix matí quan, després de rebre's l'alerta d'un incendi en una vivenda del carrer Sisón d'aquesta ciutat, els bombers van localitzar el cadàver de la víctima, Mónica Álvarez, parcialment cremat i amb diverses ganivetades. Després del crim, aquest home es va posar al volant del Peugeot 307 de la seua parella i va conduir més de 400 quilòmetres fins a la ciutat de Vigo, on va abandonar el cotxe en plena avinguda de Beiramar i on la Policia Local, després de seguir el seu rastre a través de les càmeres del Port comptant per a això amb la col·laboració de la Policia Portuària, el va acabar localitzant i detenint en Bouzas. Al costat del cotxe de la difunta, també tenia en el seu poder la cartera amb la documentació de la dona i presentava esgarrapades en tots dos braços.

Val·lisoletà de naixement, no ha transcendit el motiu pel qual va fugir a Vigo. L'alerta que va permetre localitzar-lo en aquesta ciutat es va rebre a les 17.45 del dilluns. El que va cridar l'atenció va ser un Peugeot 307 aturat en plena avinguda de Beiramar, en un dels dos carrils de circulació sentit Bouzas que existeixen a l'eixida del túnel poc abans de la rotonda del port pesquer, prop de la plaça del Berbés. La presència d'eixe cotxe allí, sense ningú dins i amb la llum d'emergència en el sostre, va arribar a causar un accident en el qual es van veure implicats un turisme i una moto.

Bar on va parar. / J. LORES

La Policia Portuària, a la qual es va avisar, en primer lloc, va alertar a la Policia Local. I una vegada els agents van arribar allí i van introduir les dades del vehicle en la seua base de dades, van comprovar que allò era més seriós del que inicialment semblava. Eixe cotxe pertanyia a una dona el cadàver de la qual, amb signes de violència, havia sigut localitzat passades les huit del matí d'eixe mateix dia a Valladolid. Després de realitzar esbrinaments i ser informats que es buscava a la parella de la víctima com a presumpte autor del crim, els policies municipals van començar a revisar els vídeos del Port i de trànsit per a veure els passos que havia donat el sospitós després d'abandonar el vehicle, obtenint en eixes imatges les seues característiques físiques: de complexió forta, vestia samarreta de color morat, pantalons curts i una gorra tipus beisbol.

Els agents van descobrir que l'home es va dirigir, aparentment caminant, cap a Bouzas. Després de deixar el cotxe en Beiramar se sap per aquestes càmeres que va ser cap a un bar situat en la mateixa avinguda, però a l'altura del 115, bastant més endavant. Una treballadora d'aquesta cafeteria assenyalava ahir que la Policia va ser per allí preguntant-li si havia vist a aquest individu, però ella no va poder aclarir-los res. “Ací entra i ix molta gent”, afirma. Finalment, confirmen fonts de la Policia Local, l'home va ser localitzat entorn de les 18.40 hores al carrer Eduardo Cabello, en la rodalia de l'església de Bouzas, a tres quilòmetres d'on havia abandonat el cotxe.

Agencia ATLAS

Les fonts citades assenyalen que el presumpte homicida estava “nerviós i tremolós” i, després d'arrancar a plorar, els va dir inicialment que havia fet “una cosa dolenta”. Els agents van registrar la motxilla que portava, i van trobar una cartera amb documentació de la víctima. Van veure, a més, que tenia esgarrapades als braços compatibles amb alguna mena de forcejament. El presumpte homicida, que compta amb historial psiquiàtric i antecedents per delicte d'atemptat contra l'autoritat, no va oposar resistència i va ser finalment traslladat a dependències de la Policia Nacional. La comissaria de Vigo va informar ahir al matí que s'anava a procedir al trasllat del detingut a Valladolid. Allí, en la comissaria de Las Delicias, compareixerà davant els agents del cas abans de ser posat a disposició judicial. Quan va ser trobada, la víctima, de 49 anys i que treballava en una empresa de neteja, encara tenia, pel que sembla, el ganivet clavat en el cos.