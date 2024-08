Una ‘bomba de mercuri’ amenaça a cinc milions de persones a l'Àrtic

El riu Yukón és un gran cabal que fluïx a través d'Alaska cap a l'oest en direcció a la mar de Bering, erosionant el permafrost (sòl gelat) àrtic al llarg de les seues ribes i transportant sediments riu avall. No obstant això, dins d'eixos sediments viatja ocult un polissó tòxic: el mercuri.

A mesura que l'Àrtic es funde pel canvi climàtic, calfant-se fins a quatre vegades més ràpid que la mitjana mundial, el mercuri capturat en el permafrost durant mil·lennis està sent erosionat pels rius i alliberat al medi ambient.

En un estudi que acaba de publicar-se en Environmental Research Letters, investigadors de la Facultat de Lletres, Arts i Ciències Dornsife de la USC presenten un mètode més precís per a mesurar la quantitat de mercuri alliberat del permafrost pel riu i estimar també el mercuri total pendent d'alliberament.

Este metall tòxic suposa una amenaça per al medi ambient i també per a la salut dels cinc milions de persones que viuen en la zona àrtica, més de 3 milions de les quals viuen en zones on s'espera que el permafrost desaparega per complet en 2050.

"És com una bomba gegant de mercuri a l'Àrtic esperant a explotar", diu el coautor de l'estudi Josh West, professor de Ciències de la Terra i Estudis Ambientals en USC Dornsife. I és que esta substància es mou des de l'aire al sòl i a l'aigua.

La contaminació per mercuri va a l'Àrtic

La circulació atmosfèrica natural del planeta tendix a moure els contaminants cap a latituds altes, la qual cosa dona lloc a l'acumulació de mercuri a l'Àrtic, explica West. "A causa de la forma en què es comporta químicament, gran part de la contaminació per mercuri acaba a l'Àrtic. El permafrost ha acumulat tant de mercuri que podria eclipsar la quantitat que hi ha en els oceans, els sòls, l'atmosfera i la biosfera junts", va explicar.

A l'Àrtic, les plantes absorbixen mercuri, després moren i es convertixen en part del sòl, que finalment es congela i es convertix en permafrost. Ací ha romàs este element durant milers d'anys, però ara s'està descongelant a causa del canvi climàtic.

L'equip d'investigació, que inclou científics dels EUA i els Països Baixos, va centrar el seu estudi en dos pobles del nord de la conca del riu Yukón a Alaska: Beaver, situada a unes 100 milles al nord de Fairbanks; i Huslia, a 250 milles a l'oest de Beaver.

L'equip dirigit per USC Dornsife va analitzar el mercuri en sediments en les riberes dels rius i bancs d'arena, aprofitant les capes més profundes del sòl. "El riu pot mobilitzar ràpidament grans quantitats de sediments que contenen mercuri", va dir Isabel Smith, candidata a doctorat en USC Dornsife i autora corresponent de l'estudi.

Els investigadors van descobrir que els nivells de mercuri en els sediments eren consistents amb les estimacions més altes d'estudis anteriors.

A més, l'equip va utilitzar dades de teledetecció de satèl·lits per a monitorar la velocitat amb la qual el riu Yukón canvia de curs, que naturalment s'altera amb el temps. Estos canvis en el curs del riu són significatius, perquè afecten la quantitat de sediments carregats de mercuri que es depositen al llarg dels bancs d'arena.

Curiosament, els sediments amb grans més fins contenien més mercuri que aquells amb grans gruixuts, la qual cosa suggerix tipus de sòl específics que poden presentar majors riscos.

"Tindre en compte tots estos factors hauria de donar-nos una estimació més precisa del mercuri total que podria alliberar-se a mesura que el permafrost continua fonent-se durant les pròximes dècades", va dir Smith.

La salut humana, en risc

Quants estralls podria causar el mercuri? Encara que el mercuri ambiental alliberat per la fosa del permafrost no representa una amenaça tòxica greu en l'actualitat, els seus efectes es multipliquen al llarg del temps. L'exposició augmenta a mesura que este metall s'acumula en la cadena alimentària, especialment a través del peix i la caça que consumixen els éssers humans.

West assenyala que el risc de contaminació a través de l'aigua potable és mínim. "No ens enfrontem a una situació com la de Flint, Michigan", afirma. "La major part de l'exposició humana al mercuri es produïx a través de la dieta".

Els investigadors també destaquen que, encara que el riu erosiona les ribes i mobilitza sediments carregats de mercuri, també torna a depositar-los en bancs d'arena i en platges al llarg de les ribes.

"Els rius estan tornant a enterrar una quantitat considerable de mercuri. Per a comprendre realment la magnitud de l'amenaça que planteja el mercuri, hem de comprendre tant els processos d'erosió com de reenterrament".

Així i tot, els efectes a llarg termini podrien ser devastadors, en particular per a les comunitats de l'Àrtic que depenen de la caça i la pesca.

"Dècades d'exposició, especialment amb nivells cada vegada majors a mesura que s'allibera més mercuri, podrien tindre un gran impacte en el medi ambient i la salut dels qui viuen en estes àrees", va dir Smith.

