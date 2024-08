Un defensor de balenes s'enfronta a 15 anys de presó per sabotejar l'acció d'un vaixell arponer

El veterà defensor ambiental i activista contra la caça de balenes Paul Watson (ex dirigent de Greenpeace i de Sea Shepherd i actualment al capdavant de la Fundació Capità Paul Watson), va ser detingut fa quasi un mes a Groenlàndia per tractar d'impedir en 2010 la caça d'estos cetacis per part d'un vaixell japonés.

La detenció es va produir en virtut d'una orde internacional d'arrest sol·licitada pel país nipó per les activitats de Watson contra el *arponeo de cetacis i este podria enfrontar-se fins a 15 anys de presó al país asiàtic si s'aprova la seua extradició i és jutjat en l'arxipèlag.

Balenes capturades per al comerç internacional / ballenas.org

Segons la Guàrdia Costanera del Japó, l'activista afronta càrrecs que inclouen complicitat en assalt i violació de la propietat privada, per haver agredit a caçadors de balenes i pel suposat abordatge del navili balener japonés ‘Shonan Maru 2’ en l'oceà Austral per uns incidents ocorreguts en 2010, informa Efe Verd.

Fins a 15 anys de presó

La pena per tals delictes contemplats per la legislació nipona oscil·la entre els tres anys per entrar sense autorització en el vaixell fins als 15 anys per agressió, segons el Ministeri de Justícia.

Tòquio va demanar l'extradició del cofundador de les organitzacions ambientalistes Greenpeace i Siga Shepherd el passat 31 de juliol i "continua treballant amb els països i organitzacions pertinents per a prendre les mesures adequades" en este cas, va dir este divendres el portaveu governamental nipó, Yoshimasa Hayashi, en roda de premsa.

Japó és un dels pocs països que continua caçant balenes / Agencias

L'activista Peter Bethune, llavors membre de Sea Shepherd, suposadament va pujar al Shonan Maru 2 des d'una moto aquàtica per a intentar detindre al seu capità, després que la llanxa ràpida del seu grup quedara destruïda després de col·lidir amb el vaixell. Després dels enfrontaments produïts a bord entre els manifestants i els baleners, la flota japonesa va haver de tornar a port amb la mitat de la captura prevista.

Inicialment, Bethune va ser arrestat a Tòquio per abordatge il·legal i se li va sentenciar a dos anys, suspesa després i substituït per cinc en llibertat vigilada.

En 2010 es va emetre una orde d'arrest contra Watson com a còmplice de Bethune i en 2012 es va presentar un orde d'Interpol.

Watson, de 73 anys, va ser detingut el passat 21 de juliol quan la seua embarcació va atracar en Nuuk, capital groenlandesa, per a repostar.

En el moment de la seua detenció es dirigia a una missió al Pas del Nord-oest com a part de la campanya #OpKangeiMaru, destinada a interceptar al nou megavaixell balener japonés Kangei Maru en el Pacífic Nord.

Prolonguen la seua presó preventiva

Ara, el tribunal de districte de Sermersooq a Groenlàndia, regió autònoma de Dinamarca, ha decidit prolongar fins al 5 de setembre la presó preventiva a este activista.

El nou supervaixell balener japonés Kangei Maru / Agencias

Durant la vista, el fiscal va demanar que Watson continuara a la presó per risc de fugida i per a donar temps al Ministeri de Justícia de Dinamarca a tractar la sol·licitud d'extradició presentada pel Japó, segons el mitjà digital groenlandés Sermitsiaq.

La defensa de Watson, que ha apel·lat la decisió, va defendre la innocència de l'activista i va denunciar que el cas té un caràcter polític.

Més de setanta polítics de diferents països van enviar una carta a principis d'agost a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en la qual demanaven l'alliberament de Watson.

Recollida de firmes

“Si algú camina pel carrer i observa a un grup de persones abusant sexualment d'un menor, a cap ciutadà conscient se li ocorreria apartar la vista i caminar en una altra adreça per a evitar intervindre”, ha declarat l'ecologista per a justificar les seues accions.

També s'ha posat en marxa una campanya en internet per a arreplegar firmes en suport de l'activista i per a sol·licitar la seua immediata posada en llibertat. Els interessats poden firmar en https://www.paulwatsonfoundation.org/.

...................

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es