Disparen perdigons i llancen pedrades contra un centre de menors migrants a Mallorca

La Guàrdia Civil i la Policia Local de Capdepera han obert una investigació per a identificar als responsables de l'atac perpetrat dimecres passat a la vesprada contra un centre d'acolliment de menors migrants en Cala Cagada.

Els atacants van disparar perdigons i van llançar pedres contra la façana de la casa. A l'interior romanien només tres xic, després que els altres dotze que residien en el centre s'escaparen fa uns dies aprofitant una eixida programada. Els veïns de la zona s'havien queixat durant els últims mesos de l'augment de la delinqüència i la conflictivitat provocada pels menors, procedents tots de pasteres arribades a Formentera, i havien iniciat una recollida de firmes perquè traslladaren el centre. Després de l'atac els tres menors que quedaven han sigut reubicats en altres centres i l'immoble està buit.

Els fets van ocórrer dimecres passat a la vesprada, quan des d'un cotxe van realitzar diversos trets de perdigons i van llançar pedres contra la façana d'una casa situada al carrer ses Monges de Cala Cagada, en el terme municipal de Capdepera, on des de fa uns dos anys hi ha instal·lat un centre d'acolliment de menors migrants sense família. En l'incident no va haver-hi ferits, encara que va provocar una gran alarma entre els responsables del centre. A la casa residien inicialment quinze menors, però dotze d'ells s'havien escapat fa uns dies aprofitant una eixida programada a menjar a una hamburgueseria de la localitat, per la qual cosa només quedaven tres xics.

Els responsables de l'atac no van arribar a baixar del vehicle. Després de disparar diversos perdigonades contra la façana i llançar unes pedres es van donar a la fugida a tota velocitat. La Policia Local i la Guàrdia Civil va obrir una investigació, encara que els autors encara no han sigut localitzats.

Una patrulla de la Policia Local de Capdepera. / Policía Local de Capdepera

Després de l'incident, la Policia Local va mantindre un cotxe patrulla vigilant la zona les 24 hores del dia, per a evitar noves agressions, fins que al cap d'un parell de dies els tres xics que quedaven han sigut reallotjats a l'altre centre. La casa en l'actualitat està buida.

El centre de menors portava obert des de fa un parell d'anys, per a acollir a menors sense família que havien arribat en pastera a Formentera. Un portaveu del Consell de Mallorca explicava este matí que el centre, encara que està en Cala Cagada, depén del Consell Insular de Formentera. Comenten que com en la Pitiusa no tenen espai per a instal·lar a tots els menors que han arribat en pastera en els últims temps, els han de distribuir en cases d'altres illes. No obstant això, fonts oficials del Consell de Formentera mantenen que, encara que els xics procedixen de pasteres arribades a Formentera, qui gestiona el centre és el Consell de Mallorca.

Després de la posada en marxa del centre s'havien multiplicat les queixes veïnals, que atribuïen a estos menors un increment en la conflictivitat i en la delinqüència en la localitat. Els veïns havien iniciat una recollida de firmes sol·licitant el trasllat del centre.