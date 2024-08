El dret de família i els animals

Els animals de companyia estan cada vegada més presents en les nostres vides i per a molts de nosaltres s'han convertit en un membre més de la família. No obstant això, des d'una perspectiva jurídica no ha sigut fins recentment que han deixat de ser considerats mers objectes per a començar a ser reconeguts com a éssers que senten. En concret, el delicte de maltractament animal es va introduir per primera vegada en el nostre Codi Penal fa a penes vint anys, i no va ser fins a l'any 2021 en el qual una important reforma del Codi Civil va descosificar definitivament als animals.

Esta major presència dels animals en els nostres nuclis familiars està generant noves situacions, especialment en les crisis de parella, en les quals sorgeixen preguntes com: qui es queda amb la mascota? O, qui correrà amb les despeses d'alimentació i manutenció de l'animal? I encara que es tracta d'una matèria relativament nova, la jurisprudència ha començat a proporcionar solucions a aquests problemes cada vegada més freqüents en la nostra societat.

La primera qüestió que se'ns planteja és: quins animals es consideren «de companyia»? La resposta que ens donen els tribunals és que la definició d'animal de companyia ve determinada pel destí de l'animal i no per l'espècie a la qual pertany. Així, un cavall o una gallina poden ser catalogats com a animals de companyia si realment conviuen amb la resta de la família, encara que ho facen fora de la casa.

Una altra qüestió important en els casos de ruptura de parella és determinar a qui se li atribueix la custòdia de l'animal. És crucial assenyalar que això no dependrà de la titularitat dominical, sinó que s'atendrà exclusivament el benestar de l'animal, amb independència de qui siga el titular o a nom de qui figure inscrit en els registres administratius. Enaqueste sentit, l'article 90.2 del Codi Civil estableix un mecanisme de protecció per als animals de companyia, disposant que, si l'acord entre les parts sobre la custòdia resulta greument perjudicial per al seu benestar, l'autoritat judicial prendrà les mesures adequades.

Respecte al repartiment de les despeses, els nostres tribunals fan una distinció entre les despeses ordinàries, que són aquells previsibles i periòdics, com el menjar, l'allotjament, les desparasitacions trimestrals, etc.; i les despeses extraordinaris, que varien d'uns mesos a uns altres, com la vacunació o les consultes veterinàries en cas de malaltia. Sobre aquest assumpte la casuística és molt variada, però generalment les despeses solen repartir-se a la meitat, o en funció d'amb qui vaja a passar més temps l'animal o qui vaja a assumir la major part de les càrregues.

En resum, ens trobem davant una matèria viva i en constant evolució, que ha d'anar adaptant-se a les necessitats d'una societat moderna en la qual els animals de companyia estan cada vegada més integrats en les nostres famílies, i per tant requereixen un marc jurídic de protecció que els empare davant aquesta mena de situacions.