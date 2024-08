El Govern balear respon categòric a Katy Perry: "No tenia ni permís verbal ni per escrit per a rodar a Formentera"

El Govern balear ha sigut clar. L'Executiu autonòmic nega que la famosa cantant Katy Perry tinguera permís verbal ni per escrit per a rodar el seu últim videoclip a la fi de juliol en les dunes protegides de l'illot de s’Espalmador, que forma part del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

La discogràfica de l'artista estatunidenca, Capitol Records, va emetre un comunicat en el qual manté que una productora local els va assegurar que comptaven amb les autoritzacions pertinents per a rodar el videoclip de l'estrela, Lifetimes, que inclou imatges en les quals apareix ballant i saltant en diferents llocs de les Pitiüses, com Dalt Vila, a Eivissa, en una discoteca i en paratges naturals, com l'interior del sistema de dunes de l'illot de s’Espalmador, dins d'una zona delimitada en la qual s'indica que està prohibit el pas.

Segons va publicar The Independent, la discogràfica Capital Records va indicar que la productora audiovisual local els havia informat que havien aconseguit tots els permisos necessaris per a la filmació. Després, van tindre coneixement que un d'ells estava en tràmit, encara que se'ls va autoritzar verbalment a seguir avant.

Segons la seua versió, l'equip local va sol·licitar el 22 de juliol a la Direcció General de Costes i Litoral, que depén de la conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua, una autorització per a rodar en s’Espalmador. Quatre dies després, el 26 de juliol, van rebre autorització verbal per a procedir a la filmació el 27 de juliol, segons les mateixes fonts.

Ara, el Govern balear ho ha desmentit de manera rotunda. Tant la conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua com la d'Agricultura, Pesca i Medi natural neguen haver concedit permís per escrit ni de manera verbal per al rodatge del polèmic videoclip. Per tant, la gravació es va dur a terme sense l'autorització corresponent.

Diligències prèvies

Per este motiu, la conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural va iniciar una investigació. Les diligències prèvies continuen obertes per la via administrativa i, de moment, des de la Conselleria es descarta que els fets constituïsquen un delicte contra el medi ambient. De fet, no és la primera vegada que en les dunes de s’Espalmador es realitzen gravacions. Fonts de l'Executiu autonòmic han admés que en eixa zona se solen donar autoritzacions per a dur a terme filmacions amb unes pautes concretes. Així doncs, les perquisicions se centren en les circumstàncies en les quals es va rodar el videoclip de la popular cantant internacional sense comptar amb el permís corresponent. La investigació podria acabar amb una prevenció o amb una sanció econòmica pel fet de no disposar d'autorització per a gravar en la zona protegida, si bé les diligències encara es troben en una fase molt inicial.

Per part seua, fonts de la conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua van informar ahir que el passat 22 de juliol la Direcció General de Costes i Litoral va rebre una petició d'autorització per a poder filmar en s’Espalmador el 28 de juliol per part d'una productora local, sense poder especificar si esta empresa mitjançava amb la discogràfica de Katy Perry. En este cas, des de la Direcció General de Costes i Litoral se'ls va comunicar que no els podien donar el permís per una qüestió de temps. Segons la seua versió, no hi havia temps suficient per a autoritzar-los, quan, a més, calia demanar un informe a Medi natural per tractar-se d'un Parc Natural, la qual cosa dilataria encara més les dates.

Després de la negativa, dies més tard, el 5 d'agost, la Direcció General va rebre una altra petició per part de la mateixa productora local en la qual modificava la data de rodatge per al pròxim 6 de setembre. L'endemà passat, el 7 d'agost, des de Costes i Litoral van sol·licitar a Medi natural, dependent de la conselleria d'Agricultura, un informe. Esta petició per a poder filmar en s’Espalmador encara no ha sigut autoritzada.

Este és l'únic cas que consta en el registre de Costes d'una filmació en eixa zona protegida de Formentera. Per tant, independentment que esta sol·licitud es corresponga o no amb el rodatge de la famosa cantant estatunidenca, el dia que es va gravar el videoclip Lifetimes de Katy Perry, qui rebrà el premi Vídeo Vanguard en la gal·la MTV on també actuarà, no comptaven amb cap autorització. Segons les mateixes fonts, no disposaven de permís per escrit ni tampoc verbal, ja que una autorització verbal no existix, ja que no consta en l'Administració.