El Govern inicia les taules de diàleg contra les «lleis de la vergonya»

La Ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, va anunciar ahir al matí una de les primeres mesures amb les quals el Govern d'Espanya iniciarà el curs polític. Al setembre, l'Executiu central iniciarà el diàleg amb la Generalitat Valenciana per a modificar dos lleis i un decret «de la vergonya»: la coneguda com a Llei de Concòrdia, la Llei de Llibertat Educativa i el Decret llei de Simplificació Administrativa.

Morant va indicar que s'obriran les tres comissions bilaterals de tècnics de l'Administració estatal i autonòmica sobre estes tres normes, on els servicis jurídics han detectat possibles conflictes entre la legislació autonòmica i la nacional.

En concret, s'abordarà la coneguda com a Llei de Concòrdia que va impulsar el govern de PP i Vox fa uns mesos perquè «infringix els drets de les víctimes del franquisme i les seues famílies». A més, es tractarà també la Llei de Llibertat Educativa perquè «discrimina l'educació en valencià» en una autonomia on és l'idioma cooficial. Finalment, el decret llei de Simplificació Administrativa «permet l'especulació per a construir, de nou, edificis a peu de platja».

Morant va exigir al president Carlos Mazón que abandone les polítiques «ultres» que va deixar Vox en el seu govern; «un govern que ja ha fracassat». «Li demane a Mazón que rectifique i abandone l'agenda ultra d'un govern fracassat que no representa a la Comunitat Valenciana», va dir.

El Govern central espera que el Consell atenga aquestes taules de diàleg i no reproduïsca el comportament d'Aragó, on també governen el PP i Vox i els tècnics del qual de l'administració no es van presentar en la trobada per a atendre les modificacions de la seua legislació autonòmica.

A preguntes dels mitjans de comunicació, Morant també va demanar que l'aigua potable per al consum humà estiga «garantida» en la Marina a través del treball del Consell amb els Ajuntaments afectats. Va demanar abandonar «la negació del canvi climàtic» i va recordar l'impuls de Sánchez a les dessaladores.