La jove de 17 anys assassinada pel seu padrastre a Toledo és de Badajoz

Tragèdia familiar a Badajoz. La jove de 17 anys assassinada ahir dissabte per la parella de la seua mare en un xicotet poble de Toledo és de Badajoz, com també ho és la seua mare.

Bona part dels seus familiars viuen en aquesta capital, fins on en principi volien portar el cos de l'adolescent, per a enterrar-la ací, però finalment la portaran a Galícia, d'on són originaris. La mare, M. del R. T., de 36 anys, va resultar ferida de gravetat per la seua parella i roman en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de l'hospital 12 d'Octubre de Madrid. La xica assassinada va rebre un tret al cap i la mare va patir dos: en l'abdomen i en un braç. Va ser ella qui va demanar auxili. Ja no es va poder fer res per la seua filla.

La jove morta és Norma J. T. (els seus familiars més pròxims l'anomenen Yanet, perquè el nom li agrada a la seua mare). Té dos germans més xicotets. A l'hospital de Madrid s'han acostat familiars que viuen en aquesta ciutat, també uns altres procedents de Sevilla i de Galícia. Es tracta d'una família molt extensa d'ètnia gitana.

El lamentable succés va tindre lloc aquest dissabte a les 7.00 del matí en Otero, una xicoteta localitat de tot just 400 habitants de la província de Toledo, on s'estan vivint amb consternació els fets ocorreguts. Una consternació i amargor que ha aconseguit a Badajoz, on viu bona part de la família d'aquesta dona i de la seua filla, que va perdre la vida en l'acte. Ambdues portaven pocs mesos vivint en aquest poble toledà, on s'havien traslladat a la vivenda de l'home que era parella de la mare i que va ser detingut eixe mateix matí.

Concentració en Otero després de l'assassinat. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Els fets van ocórrer al carrer La Plaça. Segons va comptar a Europa Press l'alcaldessa d'Otero, Ana Isabel Labrado, que va presenciar els fets, "estaven discutint al carrer i a l'estona hem sentim tirs. Hem eixit i li hem preguntat: 'Juan, què passa?', i després hem vist a la mare demanant ajuda, amb un tir en el pit". En eixe moment, van comprovar com la filla jeia sense vida amb un tret en el front. La mare va ser traslladada a l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid en un helicòpter medicalitzat. L'home va ser detingut poc després per la Guàrdia Civil a 8 quilòmetres de la localitat.

La mare està en l'UCI entubada i l'última informació que ha rebut la família és que les primeres 48 hores són crucials perquè seguisca #avant. Este mateix matí els han informat que es troba estable, després de superar les primeres 24 hores.

"Era una bona xiqueta, no tenia maldat"

Norma va estar a Badajoz fa pocs mesos. "Era una bona persona, una bona xiqueta, molt humil, per on anava tothom la volia, no tenia maldat cap, era boníssima", la descriu la seua cosina germana. Ella i la seua mare van arribar al desembre i es van allotjar amb este familiar en la barriada Los Colorines. La xiqueta es va quedar fins a febrer amb la seua cosina, que està molt afectada pel que ha succeït. La mare va tornar abans que la seua filla a Madrid, on es van traslladar fa anys, sent la xiqueta encara xicoteta, perquè és la ciutat de procedència del seu pare, amb el qual ja no convivien. La parella va acabar separant-se després d'episodis de maltractaments. "La mare ha tirat avant soleta als seus fills".

Este diari ha parlat amb una cosina germana de Norma i neboda de la seua mare. La família és originària de Galícia. Fa més de 20 anys es van traslladar a Badajoz. "Ens la volem portar ací amb nosaltres, perquè ells són de ací de tota la vida, encara que es van anar fa uns anys a Madrid i ha passat això a Toledo".

El cos de l'adolescent roman en l'Institut de Medicina Legal de Toledo. Els germans majors de la mare volien en principi portar-la a Badajoz, però finalment l'enterraran a Galícia.

Existeix un número de compte per als qui vulguen realitzar alguna aportació: ES9000491370442110189195.