L'alerta de l'OMS per la verola del mico reactiva a antivacunes i negacionistes

La declaració d'emergència de salut pública d'importància internacional per a la mpox (verola del mico), emesa dimecres passat, 14 d'agost, per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), està sent aprofitada per perfils anticientífics per a propagar tot tipus de falses alarmes. Entre ells, que l'OMS haja ordenat als governs preparar-se per a “megaconfinaments” per aquest virus, o que aquest patogen no existisca i es tracte, en realitat, del virus de l'herpes zòster. Aquestes mentides s'han viralitzat en xarxes socials, especialment Facebook i X (abans Twitter).

Són els mateixos perfils que a partir de 2020 van difondre la teoria de la conspiració sobre la pandèmia de la Covid, que no seria una altra cosa que una “plandèmia”, un pla de multimilionaris per a acabar amb les llibertats i crear un suposat “nou orde mundial”. Esta vegada s'han recolzat en les declaracions d'un metge alemany, Wolfgang Wodarg, qui hauria afirmat que el que es presenta com a verola del mico és, en la majoria dels casos, l'herpes zòster, que els antivacunes apunten com “un dels més freqüents efectes secundaris de la vacuna de la Covid”.

La veritat és que l'herpes zòster el causa un virus completament diferent del mpox i de sobres conegut. El “zòster” és una infecció secundària del mateix virus que la varicel·la (VZV), que persisteix en l'organisme i se sol manifestar en edats avançades i en persones immunodeprimides. Pot produir xicotetes butllofes doloroses que es presenten en ram, d'aquí ve que col·loquialment se'n diga “culebrilla”.

L'erupció cutània que caracteritza a la verola del mico o mpox és molt distinta: inflors més grans, elevats i plens de líquid. “Milers de biòlegs moleculars i jo mateix hem detectat, seqüenciat i identificat els virus mpox i VZV (virus varicel·la zòster)”, assenyala el president de la Societat Espanyola de Diagnòstic Molecular, Diego Arroyo, qui remarca que “existeixen els dos”.

Quant a Wolfgang Wodarg, quan era president de la Comissió de Salut de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, en 2010, va afirmar que la grip A era una falsa pandèmia i un dels majors escàndols mèdics del segle. En 2020 va dir que els morts per coronavirus a Itàlia eren en realitat morts per grip estacional, i que la solució a la crisi del coronavirus era “aïllar en quarantena als alarmistes”. Aquest pneumòleg alemany va ser diputat del Partit Socialdemòcrata germànic i directiu de l'ONG Transparència Internacional, que el 25 de març de 2020 va suspendre la seua filiació per aquestes declaracions.

Un perfil en X a nom de la metgessa gallega Natalia Prego, una dels caps visibles de moviment antivacunes Metges per la Veritat, ha difós i recolzat el vídeo amb les declaracions de Wodarg. La publicació acumula més de 102.000 reproduccions. També l'exdiputat de Ciutadans Marcos de Quinto ha publicat el mateix vídeo i acusat a “la corrupta OMS” de “fer el joc a les farmacèutiques”.

Altres perfils, com el del periodista César Vidal, radicalment hostil a les vacunes contra la Covid, han difós que “la verola del mico afecta i es transmet per actes homosexuals”, i que “el 99% de la població no corre cap risc”. Este virus es transmet per contacte estret, no només per actes homosexuals. Si bé en el brot anterior (2022-2023), causat per una altra mena del virus del mpox, es va identificar als homes que tenen sexe com altres homes com a col·lectiu de risc, això no significa que no existisca risc per a altres persones. A més, en esta emergència, causada per un altre clade viral (l'I), abunden els casos entre xiquets i dones embarassades. Segons dades de l'OMS, el 70% dels positius correspon a menors de 15 anys, i el 39% són menors de 5 anys. La taxa de letalitat en menors d'un any és del 8,6%, enfront del 2,4% en persones de 15 anys o més. De les morts notificades fins a maig d'enguany, el 62% van ser xiquets menors de 5 anys.

Pel que fa als confinaments, no formen part de les mesures contra este brot ni s'espera que ho siguen mai. Els modes principals de transmissió són diferents als de la Covid. El Centre Europeu de Control de Malalties recomana l'aïllament del pacient o sospitós de patir la malaltia fins al terme dels símptomes, però no confinaments de la població. Ja en l'anterior brot, l'OMS va dir que no es prendrien mesures similars a les aplicades contra la Covid, i així va ser.

En una apoteosi del disbarat, un altre cartell que es comparteix aquests dies en xarxes socials és un que proclama que “els virus no existeixen”, i que “van ser creats per la indústria farmacèutica, que utilitza la falsa Teoria del Germen de Louis Pasteur, sota el finançament de David Rockefeller, per a vendre medicaments i vacunes a la població amb finalitats econòmics i de control”. A més d'una mentida, és una falta de respecte als milions d'afectats i morts per malalties víriques al llarg de la història. Com deia el famós científic i divulgador Carl Sagan (1934-1996), “a un creient no pots convéncer-lo de res; perquè la seua creença no està basada en evidències, està basada en una profunda necessitat de creure”.