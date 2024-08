"L'incendi de Campanar va ser fa 6 mesos, però molts comencem el dol ara"

L'edifici del carrer Maestro Rodrigo que va cremar al febrer és una enorme i negra cicatriu urbana. Fa 6 mesos, aquella finca venuda com l'últim crit en domòtica va prendre com una tea gigantesta gràcies al material inflamable amb el qual estava revestit la seua façana. Les flamerades van segar 10 vides (entre elles les de diversos xiquets), i van destruir 138 vivendes en un dels pitjors incendis de la història moderna d'Espanya.

"Sembla que han passat anys", explica Pepe Mas, mentres mira l'edifici de reüll. Després de l'incendi, una voràgine de tràmits i paperassa va engolir els propietaris afectats, i no els ha escopits fins ara. "Al principi no et creus res del que està passant, la paperassa et manté actiu, actiu i actiu. Has de buscar nou pis, roba, gestionar les ajudes... La segona part arriba ara, quan un comença a tindre coses en orde, es pot parar i li dona la patacada. Ara estem assumint eixe dol i eixe estrés posttraumàtic", conta Pepe.

Valencia. VLC. Reportatge sis mesos de l'incendi de l'edifici de Campanar / / Fernando Bustamante

Hi ha moltíssims veïns que estan en teràpia, començat a tancar les ferides. L'associació de propietaris (Aproicam) va gestionar amb el Banco Mediolanum unes ajudes per a salut mental, i la resposta està sent massiva. Va ser gràcies a Oscar Carreño, un altre dels propietaris. Pepe, que a més és mèdic, explica que "és més important la teràpia ara que abans. En estos moments és quan ens feia falta", compte.

Una llar, no un punt mort

Oscar va ser un dels primers que es va llogar un pis i va marxar de l'edifici públic de Safranar habilitat per a les víctimes (on han d'anar-se de tots dins de pocs dies) perquè "necessitava pensar en alguna cosa que anava a durar més de tres mesos". Poc després va ser Pepe, "volia buscar un lloc fix, no un punt mort".

En realitat les seues vides seguiran en la provisionalitat per un temps indefinit, però encara així "tens la sensació que vas a un lloc un poc més fix, o que pots tindre més al teu gust", explica Ángela Cárdenas, propietària i dona de Pepe.

El peritatge va donar el vistiplau a la reconstrucció de la finca, i la retirada d'enderroc començarà -en teoria- al setembre, però els veïns ja no miren dates. "Sabem que ens queda un temps fins que puguem tornar a les nostres cases", diu Pepe. "Al principi no el tenia clar perquè em produïa por tornar... He perdut tot, ja no existix res del que hi havia a la meua casa. Però ara torne a tindre ganes de rearmar la meua *prouecto de vida. Em fa il·lusió pensar en la meua llar una altra vegada, i fer-ho des de zero", compte Óscar.

El temps, a més, ha unit moltíssim més del que estava a esta comunitat de veïns que, si pot ser, vol romandre junta. "Les famílies amb fills ni et compte. L'incendi els va enxampar a la meitat de curs, i les classes es reprenen al setembre. No els canviaràs de centre i d'amics amb tot el que han passat", explica Carreño.

"La casa està trencada"

"La casa s'ha trencat, però l'arreglaran els nostres amics. Els joguets s'han perdut, però no et preocupes perquè pots tindre uns altres". És la forma per la qual una mare va comunicar al seu fill xicotet l'incendi de Campanar. Afortunadament cap dels dos estaven dins, però si que van tindre moltes preguntes en els dies posteriors. "Ell està feliç amb nosaltres en qualsevol lloc, i quan tornem allí ho serem tots de nou", conta la dona.

"D'això hem aprés que podem viure amb menys, i que som afortunats perquè hi ha morts als quals no podem oblidar", compte Ángela. "També ens ha unit -remarca Óscar-, ens passàvem pisos entre nosaltres que ens pogueren interessar per a ajudar als nostres veïns. Per exemple, si véiem un pis xicotet i sabíem que un veí és solter i li podia apanyar", explica Carreño. "El pitjor ha sigut trobar-los moblats, perquè clar, amb tot el que portàvem damunt i sabent que volíem tornar a Maestro Rodrigo en uns anys, la qual cosa menys necessitàvem és afegir l'estrés de moblar un pis", explica.

Preus desorbitats

Els preus disparats del lloguer a València han sigut un dels grans esculls en estos 6 mesos. Oscar i Pepe van ser dels primers a anar-se'n i conten que els veïns que ho han aconseguit paguen entorn dels 1.400 euros sol de lloguer. Sense les ajudes per a pagar la hipoteca, és impossible mantindre eixe estil de vida i es quedarien al carrer literalment.

Virginia Pérez, vicepresidenta de l'associació de propietaris de l'incendi de Campanar (Aproicam) explica que l'objectiu ara a mitjà termini és "sanar les nostres ferides, i el nostre major desitge tornar a la nostra llar".

L'afectada conta que el 22 de febrer continua estant molt present en les seues vides. "No deixem d'acordar-nos cap dia, i de sobte ens envaïx la pena, però és una cosa normal, imagina't, en qüestió d'una hora de viure en la teua llar amb la teua família a no tindre ni bolquers per al teu bebé. Hem de continuar treballant en això i estarem bé, segur que sí", reivindica.

Per desgràcia, afigen, queda molt temps encara, i les ajudes no són il·limitades. "No sabem què serà de nosaltres dins d'un any quan tinguem els gastos de la hipoteca", denúncia Carreño. Sobre les ajudes, tots dos expliquen que han funcionat raonablement bé; "sembla que van molt lentes i que no arribaran, sobretot al principi, però després tot s'agilitza molt i ens estan arribant com un rellotge a la majoria", assegura Pepe. Oscar diu que "és d'agrair la política de finestreta única per a les víctimes i que es poguera fer tot des d'un sol lloc, perquè això ha facilitat enormement les coses. "Tant de bo estes ajudes es pogueren estendre fins a la rehabilitació de l'edifici", diuen tots dos.

Fa 6 mesos des que li va canviar la vida a més de 400 persones. Tots es van quedar sense res i van haver de començar de zero, des de les donacions de roba i productes d'higiene els primers dies, a un sostre que es va moblar per part de l'ajuntament de València en temps rècord i el pitjor de tot, la incertesa, quasi diària, de no saber què anava a ser d'ells d'ací a uns pocs mesos. Han passat 6 i la tragèdia encara sobrevola i els repercuteix, malgrat tot, alguns comencen a veure terra ferma, encara que estiga molt lluny, a la qual arribar i deixar d'estar en les seues basses precàries.