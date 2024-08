Un pacient de l'hospital de Dénia amb un carcinoma, obligat a acudir a un dermatòleg privat perquè li opere el càncer

Un altre testimoniatge que confirma que l'atenció oncològica a l'hospital de Dénia no funciona, circumstància que ve denunciant el col·lectiu Amunt contra el càncer des de fa mesos. Miguel F. Bolufer ha volgut fer públic la seua experiència a l'hospital de Dénia. Ha relatat que, finalment, va haver d'acudir a un dermatòleg privat al fet que li extirpar-se el carcinoma que li havien detectat amb una biòpsia a l'hospital públic i que no li operaven perquè no hi ha dermatòlegs.

Este pacient ha revelat que el 25 d'abril va acudir al seu metge de família atés que tenia una lesió en el llavi inferior. Li va remetre al dermatòleg, que el va veure el 6 de maig. Li va realitzar una dermatoscòpia. El 28 de maig tenia una nova cita per a conéixer el resultat d'eixa prova. En eixe moment li van realitzar també una biòpsia.

El 2 de juliol li confirmen el diagnòstic. Va a la consulta del dermatòleg i li diu que la biòpsia ha revelat que la lesió és un carcinoma escatós ben diferenciat. "M'han d'operar. Em diu que em cridarien per a realitzar-me la intervenció sobre el 28 o 29 de juliol", precisa este pacient.

Però no el citen. Arriba l'1 d'agost i Miguel F. Bolufer acudix a l'hospital i pregunta per la intervenció. La resposta és desesperant. "Em diuen que no hi ha dermatòlegs i que no saben quan podrien cridar-me. Em recomanen que vaja al SAIP (Servici d'Atenció al Pacient) a informar-me i a presentar una reclamació". Allí este pacient s'emporta una altra sorpresa. El citen per al 9 de setembre. "Inaudit i increïble", afirma.

Miguel advertix que ha sentit "indefensió". Assenyala que la seua operació era urgent i que, no obstant això, s'ha demorat sense sentit. Al final, va decidir acudir a un dermatòleg privat perquè li operaren el càncer.

"Què passa amb qui no pot pagar una operació com aquesta?"

I llança una pregunta: "Què passa amb els pacients que no poden costejar-se una intervenció d'aquest tipus en una clínica privada i, damunt, no poden anar a queixar-se perquè els donen una solució?"

Amunt contra el càncer ha insistit a demanar una reunió amb el nou gerent del departament de salut de Dénia. Este col·lectiu reclama "una alerta precoç i una resposta ràpida". "Denunciem públicament que és impossible que el circuit ràpid oncològic estiga funcionant. Podem entendre que, si hi ha voluntat, es necessita un temps per a implementar-lo, però no poden enganyar-nos. No som ni ximples ni ingènues", adverteix aquesta associació.