Preocupació perquè la situació de sequera de la Marina Alta afecte el turisme

Repartiment d'aigua perquè la de l'aixeta no és potable. La imatge no és nova perquè ja s'ha vist en les últimes dècades quan la sequera estreny. Però no per això deixa de ser una preocupació principalment per als veïns dels municipis que estan patint esta situació; però també per als visitants i el sector turístic qui mostra la seua preocupació davant els problemes hídrics que s'estan donant en el nord de la província d'Alacant i, sobretot, si la notícia arriba als països emissors de visitants i té conseqüències.

Teulada-Moraira i Poble Nou de Benitatxell, a la Marina Alta, estan tenint un mes d'agost massa complicat en el qual s'han quedat sense aigua potable en l'aixeta. Els residents i els que passen les seues vacacions en estes localitats obrin l'aixeta i per ell ix aigua, però salada. Així que des de fa dies carreguen amb marraixes d'aigua per a poder beure, llavar-se les dents, aliments o cuinar. I no només els veïns, sinó també els negocis com a hostaleria, hotels o comerços. Tots han hagut d'adaptar-se a una situació que ara intentaran pal·liar els ajuntaments de totes dues localitats repartint aigua als seus censats.

Però, com pot afectar el turisme que no hi haja aigua potable ara com ara en estos municipis? Fonts consultades per este diari asseguren que els efectes no seran immediats però preocupa que sí que tinga conseqüències si la situació s'allarga i, sobretot, si s'estén a altres poblacions en les quals s'imposen restriccions o en les quals ja comencen a veure les orelles al llop. Perquè beure aigua d'una botella és ja quasi un gest habitual, però no tant haver de dutxar-se o llavar aliments amb aigua salada.

La preocupació està sobre la taula. Així es desprén de les paraules del president de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, si se li pregunta per les possibles conseqüències que podria tindre sobre el turisme una situació com l'actual i si va a més. Perquè "pot ser que redunde en un impacte negatiu des del punt de vista de la imatge" d'un sector que, a més, en ple agost està en la part alta d'ocupació i afluència.

El responsable de l'entitat, també hoteler a Benidorm, assegura que encara que és difícil de preveure l'efecte que tindrà, "si es coneix en altres països la situació, si salta la notícia, pot ser que la gent no distingisca exactament on s'està donant i se situe com en tota la Comunitat Valenciana". És a dir, si conéixer els problemes hídrics en països emissors de turistes farà que es pensen això de vindre al destí.

Fuster apunta que Benidorm ja coneix molt de prop els efectes negatius que pot tindre sobre el turisme la falta d'aigua perquè els va patir fa dècades: "Per desgràcia sabem el que és". I és que en els anys 70, la capital turística va perdre al mercat alemany per una situació extrema de sequera: "Es van portar vaixells amb aigua per una crisi de proveïment. Va ser un punt d'inflexió perquè els alemanys després d'això mai s'han arribat a recuperar". Encara que la situació és ara diferent, eixe "fantasma" sempre es recorda.

"Són avisos que cal prendre's de debò", indica Fuster perquè "pot passar en qualsevol altra part", i més, quan la situació és de sequera extrema en tota la província. Així indica que "és molt sorprenent que a la Marina Alta, amb el que plou i la quantitat d'aigua que tenen, no es compte amb infraestructures per a aprofitar eixa aigua, mai han tingut problema". L'empresari advoca perquè "hi haja un pla nacional per a connectar tots els comptes" i es facen inversions en infraestructures.

Silvia Blasco, presidenta de la patronal de vivendes turístiques, APTURCV, indica que "no és la primera sequera la que ens enfrontem" i assegura que "en este moment la situació no afectarà perquè el que vaja a vindre no deixarà de vindre". Així destaca que els turistes solen adaptar-se a les situacions, encara que si la situació s'allarga sí que podria tindre majors conseqüències: "Els recursos són els que són i si es plantegen més restriccions caldrà veure què passa". Ara com ara, "no tenim cancel·lacions que hàgem vist per este motiu". Així afig que "a la llarga sí que podria afectar si no es prenen decisions i hi ha una política sobre este assumpte".

Prendre decisions abans que arriben els problemes és una cosa que s'ha fet en altres zones de la província. Així, és pel que advoca part del sector turístic consultat per este diari, per posar sobre la taula decisions que posen solució a la situació actual però, sobretot, que servisquen perquè no passe en el futur. Preguntat per si la situació que s'està vivint en el nord de la província podria afectar altres zones, l'alcalde de Benidorm i president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez, explica que en el cas de Benidorm i els municipis que formen part del Consorci d'Aigües de la Marina Baixa, "el subministrament d'aigua potable està garantit" amb les aportacions externes que arriben. És a dir, amb l'aigua que es compra a la dessaladora de Mutxamel.

A això se suma les infraestructures hídriques en les quals s'ha invertit en els últims anys: "Al maig ja vam fer els deures i ja comencem amb les aportacions externes i tenim el consum garantit tot l'any". Sobre els pobles de la Marina Alta amb una situació complicada o aquells que han hagut de prendre mesures a l'interior de la Marina Baixa, apunta al fet que "ara com ara sense situacions puntuals que esperem que no passen del mes d'agost". Amb tot va al·legar que "fem nostres les preocupacions dels alcaldes i corporacions que estan embolicats en este problema i treballarem amb ells per a intentar ajudar-los".

Opinions en els municipis afectats

No tindre aigua potable en ple mes d'agost no és una bona notícia per a ningú, sobretot per als municipis de costa que s'omplin a l'estiu de turistes, com Teulada-Moraira o Benitatxell. L'alcalde d'este últim, Miguel Ángel García, va indicar a este diari en plena situació d'emergència que "és cert que al turisme no se li trasllada una bona imatge" però que "el proveïment d'aigua està garantit el que passa és que no es pot usar per a unes certes coses". Per a això, el municipi com l'altre afectat ja han començat amb el repartiment d'aigua entre els veïns. Així sí que indica que "per al turisme pot ser un problema però no té per què condicionar la seua estada".

Preguntat un dels negocis hostalers de Teulada-Moraira assegura a este diari que no havien notat que la gent haja deixat d'anar als bars o restaurants encara que sí que van destacar la despesa "extra" que suposarà un estiu havent d'usar aigua embotellada per a cuinar o fer tasques quotidianes. Així, consultant establiments, van indicar que sí que els preocupa la situació si s'allarga molt més en el temps.

Recursos hídrics

Si bé és cert que la situació no és igual en tots els municipis perquè els recursos hídrics de cadascun són diferents. Prop de Teulada-Moraira i Poble Nou de Benitatxell, Xàbia és també un municipi turístic. Allí compten amb la seua pròpia dessaladora que ara pot produir al dia 28.000 metres cúbics d'aigua dessalada i de qualitat. Està preparada per a ampliar-se i arribar als 42.000 m³. Esta infraestructura la va construir el propi municipi i són els veïns els qui la paguen amb els seus rebuts.

Xábia, com les dos localitats on s'han quedat sense aigua potable, compta amb una població flotant molt per damunt de l'empadronada i amb un model urbanístic dispers de xalets. Els més de 4.900 veïns de Poble Nou de Benitatxell es multipliquen a l'estiu i els més de 12.600 de Teulada-Moraira poden arribar a triplicar-se per tres. Molts d'ells tenen segones residències però també hi ha hotels, apartaments, viles en lloguer, cases... I això és el que preocupa els empresaris, si després d'un agost molt complicat, eixos visitants decidiran tornar una altra vegada després d'haver de tirar mà de marraixes per a les coses quotidianes més enllà de per a beure.