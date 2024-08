Repartiment d'aigua potable en Benitatxell: "És una ajuda i s'agraeix; amb la de l'aixeta no podem ni llavar-nos les dents"

L'aigua ja corre al Poble Nou de Benitatxell. A les 10 del matí, l'ajuntament ha començat a repartir marraixes d'aigua potable de La Serreta, un brollador de la Font de la Figuera. Són marraixes de 6,5 litres. Hi havia una cua moderada. El municipi complix hui una setmana sense subministrament d'aigua potable (el nucli de Teulada porta dos setmanes). S'ha reaccionat en temps rècord. "És una ajuda i s'agraïx", ha comentat Dolores, una veïna que per nombre de familiars ha pogut emportar-se a casa huit marraixes. "La utilitzarem per a beure i guisar, clar. Amb la de l'aixeta ja no et pots ni llavar les dents. Se't queda la boca salada. T'has d'esbandir amb aigua potable. I després de dutxar-te tens la pell enganxosa".

Tots els veïns que han acudit a emportar-se marraixes agraïen al consistori la ràpida resposta. El dispositiu està funcionant molt bé. En una cua estan els veïns empadronats. A un veí li corresponen, dos marraixes; a dos, quatre marraixes; a tres, sis marraixes, i a quatre, huit marraixes. I eixes huit marraixes és el màxim possible. Mentrestant, en una altra fila estan els residents que tenen casa però que no estan empadronats. Mostren el DNI i indiquen l'adreça de la seua vivenda. Els toquen quatre marraixes per vivenda. L'alcalde, Miguel Ángel García, ha dit que té molt clar que no sorgirà picardia amb l'aigua. "Clar que ens fiem de la bona fe dels nostres veïns. Nosaltres estem per a ajudar-los, per a tirar-los una mà".

I és més d'una mà. Els voluntaris de Protecció Civil i diversos treballadors municipals estan ajudant a la gent gran (en el nucli urbà, #ací on s'està realitzant el repartiment, viuen moltes persones d'avançada edat) a portar les marraixes als seus cotxes i fins i tot a les seues vivendes. Estos veïns també poden cridar a Servicis Socials i demanar que els porten l'aigua als seus domicilis. Mentres, tots els regidors del govern local (Més Benitatxell) estan acostant el muscle. S'han implicat totalment.

L'alcalde ha avançat que en este municipi també s'instal·larà dipòsits d'aigua potable als carrers. Els omplirà l'empresa concessionària del subministrament, Hidraqua. Ja han triat tres punts (falta per decidir un quart). Els veïns podran acudir a omplir les seues marraixes. Aquesta mesura també es posarà en marxa a Teulada Moraira, on ja estan col·locats els dipòsits. En cada punt d'aprovisionament, hi ha dos dipòsits, cadascun de mil litres.

L'ajuda de Palma de Gandia

Miguel Ángel García ha agraït a l'alcaldessa de Palma de Gandia, Paula Femenia, l'ajuda. Este municipi de la Safor ha estat deu mesos sense aigua potable (la va recuperar fa una mica més d'una setmana) i l'ajuntament ha repartit durant eixe temps marraixes als veïns. El casc de Palma és més xicotet que el del Poble Nou de Benitatxell, municipi que a més compta amb urbanitzacions i moltes cases disseminades. No obstant això, este repartiment al poble facilita a les persones majors acudir per les marraixes.

"És el que havíem de fer. La nostra obligació és estar amb els nostres veïns", ha assenyalat l'alcalde, que ha detallat que el Poble Nou de Benitatxell compta amb 6.048 vivendes i té 4.800 veïns empadronats. Hui hi ha preparades 3.840 vivendes. Es repartiran fins que s'acaben. El dimarts es realitzarà un nou repartiment. L'ajuntament les ha comprades a la Serreta perquè era la que millor oferta li feia (43 cèntims la marraixa) i la que més ràpidament li les servia. "Hem demanat fins a quatre pressupostos i era l'empresa que millors condicions ens donava. De fet, ens ha subministrat les marraixes la mateixa setmana que li les hem demanades", ha assenyalat l'alcalde.

Estalvi per als veïns

El primer edil ha precisat que, després de consultar-ho amb els tècnics i juristes, és més efectiu repartir marraixes d'aigua i instal·lar dipòsits que bonificar el rebut del subministrament als veïns. "Estem facilitant-los alguna cosa que és bàsic i esta mesura té més impacte positiu que cap altra". Els veïns, d'entrada, s'estan estalviant comprar aigua embotellada en el supermercat. I se'ls anava un pic.

Miguel Ángel García ha agraït la implicació de Protecció Civil, els treballadors municipals i el govern local. "El dispositiu està funcionant amb agilitat i bé", ha afirmat, i ha insistit que no podien quedar-se de braços plegats després de quedar-se divendres passat sense aigua potable (la tenen en quantitat, però està salinitzada). "Crec que hem reaccionat en temps rècord".

A les 11.45 hores, ja s'havien repartit 9 palets d'aigua, és a dir, 1.080 marraixes.