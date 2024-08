Rescatades 22 persones arribades en dues pasteres a Torrevella i Teulada-Moraira

Una pastera amb set migrants a bord ha sigut localitzada esta matinada a Torevella i sis d'ells han sigut atesos en el port d'Alacant per membres de Creu Roja; el sèptim, per part seua, ha sigut traslladat a un hospital per presentar un feble estat de salut i un quadre de vòmits.

Fonts de Creu Roja han informat que l'equip de Resposta Immediata en Emergències d'Ajuda Humanitària a Immigrants arribats per costa (ERIE AHIC) ha romàs actiu en el port d'Alacant a l'espera de l'arribada d'altres 15 persones procedents d'una embarcació precària albirada en els voltants de Teulada-Moraira.

Aquesta segona pastera rescatada en la costa alacantina comptava amb 15 tripulants, tots homes, que han sigut assistits en el port d'Alacant. Fonts de Creu Roja han confirmat el bon estat de salut de tots els socorreguts, tres d'ells menors d'edat.