La xilel·la avança a la província d'Alacant i ja resta 1.000 tones d'ametles

La sequera continua passant factura a l'agricultura, i l'ametla no podia ser menys. I és que la collita es reduirà esta campanya al voltant d'un 35%, situant-se en tot just 1.500 tones, en un context en el qual la falta de precipitacions i l'excés de temperatura han propiciat una disminució del calibre dels pocs fruits que han arribat a quallar.

Segons expliquen des d'Asaja Alacant, la situació és especialment greu en els municipis de la Foia de Castalla, on pràcticament enguany no hi haurà collita. Un dels agricultors afectats, Ramón Sola, explica que «este passat hivern l'arbre no ha arribat a mudar la fulla perquè no ha fet a penes fred», encara que, afig, sí floració. «Però, al no haver-hi precipitacions, els ametlers estaven febles i apagades, per la qual cosa es van desfer de les flors per a poder aguantar». En la seua finca de 40 hectàrees recol·lecta habitualment entre 40.000 i 50.000 quilos d'ametla, que enguany, no obstant això, «es veuran reduïts a zero», lamenta.

La situació és millor en les zones on hi ha regadiu, com la comarca de la Vega Baixa, però igualment la calor per damunt del normal que s'ha registrat tot l'any ha propiciat que el fruit no aconseguisca els calibres que solen exigir-se per a la seua comercialització, la qual cosa ha reduït la productivitat de les parcel·les.

Per si això fora poc, i a part de la xilel·la, s'ha detectat un augment de danys per la plaga de la vespa en el Mitjà i Alt Vinalopó. Amb tot això, tant Asaja com La Va unir reclamen ajudes, així com l'autorització de fitosanitaris efectius contra la vespa.