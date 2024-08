Un altar en honor a Mateo en el poliesportiu de Mocejón: "Es farà difícil viure sense tu. Aniré a veure't tots els dies"

Mocejón, el xicotet poble de Toledo en el poliesportiu del qual Mateo, d'11 anys, va ser assassinat diumenge passat per un altre jove del poble, J.P., de 20 anys i amb una alta discapacitat, continua tractant d'assimilar allò que va ocórrer, d'entendre allò que no s'entén. A mode de comiat, amics del xiquet, que estudiava en el Col·legi Miguel de Cervantes 5é de Primària han col·locat una sort d'altar a l'entrada de la instal·lació esportiva.

Veles, flors i missatges en fulles de colors per a Mateo, el xiquet acoltellat quan jugava al futbol a primera hora del matí del diumenge. "Et vull, eres el millor, sempre et portaré en el cor", "descansa en pau, sempre estaràs en el nostre cors" o "Mateo encara que te n'hages anat sempre estaràs en els nostres cors. Mai t'oblidarem. Sempre seràs part de Des-Ubikados. Vola alt i en pau" són alguns dels missatges que es podien llegir aquest matí.

Un dels missatges que han deixat en l'altar en honor a Mateo. / EPE

"No m'ho puc creure, és molt fort"

En una altra de les missives, un altre xiquet mostrava la seua perplexitat davant allò que havia ocorregut: "Mateo, el que t'ha passat és molt fort. No sé el que li ha passat però molt normal no és. No té sentit i no m'ho puc creure. Sé que ha passat, però no entra al meu cap. Ens has marcat a tots els que et vam conéixer. Et trobem a faltar. Eres part dels Des-Ubikados".

"Se'm farà difícil viure sense tu, però ho intentaré. T'aniré a veure tots els dies, i també t'escriuré. Et vull Mateo, no hi haurà cap amic com tu", resava un altre dels missatges que s'han apegat en una de les parets del poliesportiu. "Eres el meu Koke favorit", es llegia en una altra de les missives en referència a la passió del xiquet pel seu jugador favorit de l'Atlètic de Madrid.

Els fets van ocórrer en el camp de futbol del poliesportiu sobre les deu del matí, quan J.P., un jove de 20 anys amb un 70% de discapacitat, va acudir a les pistes amb la cara tapada per una samarreta brandant un ganivet. Després d'intentar-ho amb un grup de #xiquet més majors, de 14 i 15 anys, va anar a pels més xicotets. Els amics de Mateo van aconseguir escapar pujant-se gràcies a unes caixes de botelles de cristall al sostre d'un quiosquet de la instal·lació esportiva, però ell no va poder fer-ho.

El presumpte assassí li va propinar 11 punyalades. Després del crim, J.P. va fugir pel mateix forat de la tanca del poliesportiu per la qual havia entrat. Va tornar a casa dels seus avis, molt prop de la Plaça del poble, es va canviar, i al migdia va anar amb el seu pare a missa.