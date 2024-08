Aquesta és la multa per passejar un gos sense corretja ni documentació a Alzira

L’Ajuntament d’Alzira ha multat una veïna de la ciutat amb 450 euros per passejar el seu gos sense que este tinguera la documentació en regla. A més, se li va aplicar una segona sanció, de 150 euros, per portar-lo sense corretja.

L’ordenança municipal que regula els animals de companyia és molt clara sobre este tema. L’article 11.2 considera com a infracció greu que l’animal deambule per les vies públiques o espais d’ús públic sense la vigilància del seu propietari o acompanyant. Les multes oscil·len entre els 150 i els 300 euros.

Un gos, en la via pública

D’altra banda, l’article 11.3 estipula com a “molt greu” el fet que l’animal no estiga censat o no tinga la cartilla sanitària actualitzada. Les sancions van des dels 300 als 450 euros.